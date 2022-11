Belén Ro, en pie de guerra contra ‘Sálvame’: su último encontronazo acaba en llamada e identificación policial

La polémica entre Belén Ro y Kiko Hernández ha desembocado en una guerra mediática y la ruptura de toda relación existente entre la periodista y el equipo de Sálvame, hasta el punto de bloquearlos en redes sociales.

Todo empezaba con un préstamo de 100.000 euros que el colaborador del programa pidió a su por entonces amiga, quien, ante el miedo a no recuperarlo, le pidió que se lo devolviera antes de lo estipulado. Tras un reclamo de Hacienda, Kiko devolvió el dinero esperando que la noticia no transcendiera y confiando en que Belén no habría dado el soplo. Sin embargo, sí fue la ex colaboradora de Sálvame quien se lo contó a sus amigos más íntimos.

Más tarde, la propia Belén Ro era la que movía ficha y pedía encarecidamente al programa a través de un burofax que se dejara de hablar de ella en el programa, ya que en caso contrario, habría demandas.

Lejos de dejarla en paz, el equipo de Sálvamese trasladaba ayer 15 de noviembre hasta la calle donde reside Belén Ro para emitir el programa desde un piso situado enfrente de su domicilio para solucionar el conflicto. Allí se encontraban Lydia Lozano vestida de militar, junto a Kike Calleja. Ambos hacían guardia e informaban sobre los últimos movimientos de la protagonista del momento.

Belén Ro y ‘Sálvame’: una guerra mediática que acaba con llamada e identificación policial al equipo

Y, en un momento dado, el reportero daba la soprendente noticia paralizando el curso normal de la emisión. Belén Rodríguez, nada más subir a su casa en compañía de un íntimo amigo, "ha aparecido un coche de la policía municipal y han subido a hablar con ella".

El periodista ha continuado dando todo los detalles de lo que pasaba: "Hay una reunión con la policia en el salón, hemos visto que la policía entraba en el portal, se han cambiado de estancia y han estado mirando lo que estábamos haciendo nosotros que estamos informando tranquilamente. Tienen el programa puesto, Belén está haciendo muchos aspavientos".

Acto seguido, Terelu informaba desde plató. "Los agentes han subido al piso de su vecino para pedir la documentación a nuestros compañeros, tanto a Kike Calleja como a las personas que se encuentran en el domicilio", ha contado la presenatdora. A lo que Kike ha añadido: "Se acaban de marchar los tres agentes, nos han identificado, tanto a mi compañero cámara, tengo otro cámara que también han identificado, a mí también y a los cuatro chicos que viven en el piso. Otros dos se han quedado en el domicilio mientras nos identificaban". Según Belén, "estaría haciéndose un delito contra su intimidad y y su dignidad".

Veremos cómo acaba esta historia, porque parece que trae cola...