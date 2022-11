‘Honey’: la liberación de Mariah Carey tras años “encerrada”, “asfixiada” y “vigilada” por Tommy Mottola 

Mariah Carey tuvo una apasionada historia de amor con una estrella del béisbol cuando todavía estaba casada con Tommy Mottola. Por entonces, su matrimonio hacía aguas. Durante una escapada con su amante a Puerto Rico, además de vivir una ardiente noche, “escribí la letra de Honey… en un barco”. Pocos saben que la canción guarda un mensaje secreto hacia ese joven deportista y que simboliza su liberación y el nacimiento del lado más sexy de la artista. Por primera vez, tuvo “un control creativo total para hacer el vídeo” y quiso que su imagen se asemejara a la de “Ursula Andress, en las películas de los 70s de 007”. ‘Honey’, la primera canción de amor auténtica de Carey, llegó al nº1 de Los 40 Principales un 15 de Noviembre de 1997.

Encerrada, asfixiada, vigilada

Cuando Mariah Carey empezó a trabajar en Butterfly, en Enero de 1997, tenía poco control creativo y artístico sobre sus álbumes. Desde 1990, quien movía los hilos era Tommy Mottola, CEO de su compañía de discos Sony Music, con quien se había casado en junio de 1993. Ella tenía entonces 23 años, y él 44. Tiempo después, la artista le confesó a Meghan Markle (para su podcast ‘Archetypes’) que, durante su matrimonio, se había sentido “encerrada”, que estuvieron a punto de “asfixiarla hasta la muerte”, “me daba normas y tenía que acatarlas”, “me controlaba y vigilaba”. A mitad de grabación, en Mayo de 1997, anunciaron su separación. Y Mariah pudo volar libre, como una mariposa, y mostrar su evolución y su madurez creativa. De hecho, la artista considera que Butterfly es su “obra maestra” y un punto de inflexión en su vida y en su carrera.

En un cambio de rumbo respecto al estilo de sus álbumes anteriores, Carey trabajó con varios raperos y productores de hip hop, incluido Sean "Puffy" Combs. Precisamente con Diddy hizo Honey, el primer single. No solo fue la canción que redefinió la carrera de Mariah Carey, impulsándola hacia la escena hip hop, fue también el tema que simbolizó su liberación y el nacimiento de su lado más sexy.

Mensaje oculto… en una canción

Mariah seguía casada con Tommy cuando escribió la letra de Honey. Pero su relación ya era tensa y había iniciado un ‘affair’ con Derek Jeter, conocido jugador de béisbol de los New York Yankees. La cantante y su amante hicieron una escapada romántica a Puerto Rico, donde vivieron una noche de pasión. Y fue durante ese viaje secreto al archipiélago, cuando Carey compuso la canción. Lo contó en VH1: “Escribí la letra de ‘Honey’ en Puerto Rico, en un barco”.

Resultó ser una letra atrevida, iba más allá de irse a la cama con el hombre soñado. Detallaba su historia de amor con una persona especial. “Pocos sabían que ‘Honey’ contenía un mensaje secreto a Derek Jeter”, escribió la artista en su libro de memorias ‘The Meaning Of Mariah Carey’ de 2020. “Honey era una canción sobre mi ansiedad por esos sentimientos hacia DJ”.

Boy I want your honey - I don't want your money

Boy I want your honey all over me

Pour me some more honey

“Mi imagen cambió… podía hacer lo que quisiera”

Por primera vez a Carey se le ocurrió el concepto del video mientras escribía la canción, navegando en un barco junto a Jeter: “… veía a la gente con sus motos acuáticas, y pensé ‘Eso estaría genial para el vídeo’. Habitualmente, nunca pensaba en el video cuando estaba escribiendo una canción, pero en este caso, el entorno parecía adecuado”. Así que alquiló una isla privada en Puerto Rico para rodarlo. Lo dirigió Paul Hunter. Con un presupuesto de 2 millones de dólares es, a día de hoy, uno de los más costosos de los que se han hecho jamás. Y el primero que mostraba el lado más sexy de Carey, teniendo en cuenta los cuellos altos y los vestidos que había utilizado en los anteriores clips.

En Honey se despojó de esas ropas y apareció en bikini y minifalda. “La gente sintió que mi imagen cambió porque, de repente, podía hacer lo que quisiera”, reveló en VH1. Anteriormente, su ‘look’ lo había controlado Mottola. “Sí, me quito la ropa y todas esas cosas, pero no me desnudo. Llevo un bikini. Para mí, hacerlo fue muy divertido. Era perfecto para mí, porque ¿quién más iba a nadar con unos tacones de aguja Gucci puestos?. Esa era yo. Por primera vez, tuve la oportunidad de divertirme haciendo un vídeo y ser yo misma. Como la carrera por la playa con el perro. Esa soy yo. Cuando no me veis en televisión, eso es lo que hago”.

El clip de Honey es una muestra del glamour de alto voltaje de las películas de James Bond. En sus memorias, la diva revelaba: “Era la primera vez que tenía el control creativo total para hacer el vídeo. Mi imagen estaba inspirada en Ursula Andress, en las películas de los 70s de 007. Quería parecer glamurosa, peligrosa y perversa, como una chica Bond. Todo el mensaje en el video de ‘Honey’ era que yo estaba liberándome, aunque nadie entendiera la locura, la toxicidad y el abuso que vivía en mi interior. Nadie lo sabía”, escribía en referencia a su matrimonio con Mottola.

El cabreo de Mottola

Mottola se cabreó porque sabía que la letra de la canción no tenía nada que ver con él. Después de escuchar Honey, le dijo a Carey, “Bueno, me alegro de que estuvieras tan inspirada”. Carey detalló en su libro que todas sus anteriores composiciones románticas, como Dreamlover, eran meras fantasías de un amor que nunca había experimentado. Su marido no había sido su fuente de inspiración en ninguna de ellas. “Antes de conocer a Derek, eran principalmente personajes imaginarios. Estoy segura de que Tommy podía sentir que las canciones escritas para Butterfly ya no eran sobre amores ficticios. Estas canciones, aunque embellecidas con cierto toque poético, estaban llenas de detalles específicos y autenticidad sensual”.

Nº1 en Los 40 Principales

Además de ser nº1 en la lista Billboard, el 15 de Noviembre de 1997, Honey se convirtió en la segunda canción de Mariah Carey que llegaba al primer puesto de la lista de Los 40 Principales. La primera había sido Without you.