Omar Montes anuncia su nuevo disco ‘Quejios De Un Maleante’ con temas con Malú, Estrella Morente, y más

Los fans de Omar Montes están de enhorabuena. Su artista favorito ha anunciado el lanzamiento de su segundo álbum de estudio Quejio De Un Maleante, que podremos escuchar el 24 de noviembre. Pero eso no es todo.

El de Pan Bendito ha compartido también cuál será la portada de este proyecto y la lista de canciones que le darán vida. Entre ellas se encuentran sus colaboraciones Malú, Israel Fernández, Farruko, Duquende, Estrella Morente, La Tana, Juan Antonio Salazar, Paquete y Capullo de Jerez, además de la ya escuchada con Jaire De Remache y Farruquito.

En la portada aparecen todo tipo de elementos que, según Omar, han formado parte de su vida. También ha compartido un vídeo del momento en el que capturaron una de las fotos incluidas en la imagen, en la que aparecen disparando con unas guitarras españolas a un grupo de GEO.

"En cada una de ellas he querido compartir un pedacito de mi, escribiendo las vivencias que he pasado en mi barrio Pan Bendito. Rescatando lo más puro, he introduciendo lo más actual. Detrás de esto hay muchas horas de trabajo, noches en vela y días sin salir del estudio, pero todo esfuerzo tiene su recompensa. Hoy puedo decir que es el mejor trabajo que he realizado gracias a todo mi equipo, que es el mejor del mundo, y a todos los artistas que han colaborado. De este disco me llevo grandes amigos me llevo experiencias únicas y sobre todo me llevo música que llena el alma espero que os guste que os llegue y que lo disfrutéis tanto como yo lo he hecho", declara.

Quejio De Un Maleante llega después de La Vida Mártir, su primer álbum de estudio. A juzgar por la lista de canciones y los artistas que participan en ellas, todo apunta a que este nuevo trabajo de Omar Montes estará cargado de ritmos de flamenco y del estilo musical que marcó su infancia.

Como era de esperar, la noticia ha revolucionado a sus fans y compañeros de profesión, que no han dudado en inundar la publicación de todo tipo de mensajes de emoción por escuchar lo nuevo del madrileño. Fabbio, Kiko Rivera, India Martínez, Sofía Ellar y DJ Nano han sido algunos de los que han dejado sus halagos entre las respuestas.

Y tú, ¿tienes ganas de escuchar Quejio De Un Maleante?