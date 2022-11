Alexia Rivas se pronuncia sobre el escándalo ‘Merlos Place’: “Le traicionaron”

Parece que fue ayer cuando se desató la locura por uno de los mayores escándalos televisivos. Alfonso Merlos conectaba en directo con un programa en Youtube y en su imagen podía verse la figura de Alexia Rivas en bikini paseándose detrás de él. Todo esto se hacía público cuando Merlos mantenía una relación con la colaboradora de Mediaset Marta López, por lo que los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco.

De esto han pasado ya dos años, aunque Alexia Rivas lo recuerda como si fuese ayer. Así lo ha dejado saber en Querido Hater, el podcast de Malbert. La periodista ha querido dar detalles sobre el escándalo, asegurando que podría haberse tratado de una traición. "Yo creo más bien que le traicionaron los del canal", asegura. De hecho, confiesa que no era en directo, sino grabado, por lo que los del programa habrían tenido la oportunidad de eliminar la imagen y repetir sus declaraciones.

"Me pasó mucha factura porque yo no quise entrar a hablar, etc. Y dejé mi trabajo y estuve un año entero en mi casa y emocionalmente fastidiada", añade.

El escándalo hizo que muchos comparasen a Alexia con Marta Riesco por su relación con Antonio David Flores estando con Olga Moreno. Pero la periodista también tiene que opinar sobre esto. "Creo que Marta Riesco no asume las cosas que hace, o sea ella dice siempre que no quiere ser personaje público, que ella es periodista [...] pero deja a su novio en directo y se pone a llorar delante de los presentadores", dice. "Me parece bastante cuadro, por eso me da pena", añade sin tapujos.

También se ha pronunciado acerca de su futuro en televisión y de su relación con Rocío Flores, que no es muy buena. "A mí me gustaría que estuviese Rocío Flores. Prefiero tenerla delante, o sea si al final vamos a estar hablando de alguien, prefiero tener a esa persona, que pueda contestar", señala.

Ahora Alexia Rivas se ha convertido en toda una influencer, compartiendo consejos acerca de maquillaje y sus reflexiones más profundas. También la vemos en Ya es mediodía, programa en el que trabaja como colaboradora. En el amor no parece irle del todo bien, ya que hace unos días confirmó precisamente en este programa su ruptura con Román Mosterio.