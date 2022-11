Lady Gaga, Gayle, Anitta, Lizzo y más reacciones a las nominaciones de los Grammy 2023: “Estoy llorando”

Después de casi una hora de lectura de nominados de los Premios Grammy 2023 en las diferentes categorías ha estallado la alegría en muchos rincones del planeta: desde Estados Unidos hasta España. Anitta, Lady Gaga, Gayle, Lizzo... son solo algunas de las artistas que han celebrado por todo lo alto sus candidaturas a los premios estadounidenses: "Estoy llorando".

Esas fueron las palabras de Gayle, la solista estadounidense a quién la posibilidad de ganar el premio a Mejor Canción del Año le ha pillado en España promocionando el segundo EP de su carrera. "Canción del maldito año" escribía la artista tejana que podría convertirse en una de las solistas más jóvenes en alzarse con el triunfo en una de las grandes categorías.

Lady Gaga no optará este año a esas categorías pero sí a las relacionadas con el cine por su canción Hold my hand para la banda sonora de Top Gun Maverick. "Me siento muy honrada de estar nominada a 2 Grammys por "Hold My Hand" de Top Gun: Maverick Soundtrack con mis compañeros compositores. Es un verdadero sueño ser incluida en esta celebración de música con una canción y tema musical tan cerca de mi corazón gracias ❤️ lloré completamente, esto nunca envejece y me siento súper humilde"

También muy emocionadxs se han mostrado Maneskin: "¡DIOS MÍO! No podemos creer lo que nuestros ojos y oídos, ¡pero acabamos de ser nominados como Mejor Artista Nuevo en los #GRAMMYs ! Realmente no podríamos estar más AGRADECIDOS y emocionados por ello ❤️❤️❤️ Gracias a la Academia y a todos ustedes que siempre nos han apoyado con amor ⭐".

En Brasil la alegría también se desbordaba con la nominación a los premios Grammy 2023 de Anitta: "¡Guau! Wow Wow Wow... nunca en la vida me hubiera imaginado que llegaría este momento. Soy de brasil chicos... quiero decir... wow! Sin habla. Gracias, gracias, gracias... agradecido por siempre. Ganar o perder esto es el logro más grande que podría imaginar".

La gran fiesta de la industria musical estadounidense ya conoce sus nombres propios. Los Premios Grammy 2023 han dado a conocer a los artistas nominados que pelearán, si todo va según lo previsto, el próximo 5 de febrero por convertirse en los grandes triunfadores de la música en la 65ª edición de estos galardones. Y allí estará Rosalía batiéndose con gigantes de la música mundial como Beyoncé, Adele, Taylor Swift, Kendrick Lamar y Harry Styles.