Beyoncé y Jay-Z empatan como los artistas más nominados en la historia de los Grammy

Las nominaciones para los Premios Grammy 2023 ya han visto la luz, dejándonos grandes momentos y nuevos récord. Los artistas más nombrados han sido Beyoncé y Jay-Z, una de las parejas más importantes dentro de la industria musical, pues la cantante ha empatado con el rapero y se han convertido en los dos artistas más nominados en la historia de los Grammy.

En esta nueva entrega, Bey ha conseguido nueve nominaciones gracias a Renaissance, su nuevo álbum en solitario después de cinco años sin lanzar música. Ahora, en este 65º Entrega Anual se ha consolidado como la artista femenina más nominada en la historia, compartiendo este honor con su esposo.

Durante la gala, que se llevará a cabo el próximo 5 de febrero en Los Ángeles, todos los ojos estarán puestos en ella. La razón es que está a solo cuatro trofeos de ser la cantante con mayor cantidad de victorias en todos los tiempos. Este título lo tiene actualmente el difunto director Georg Solti, que ganó un total de 31 estatuillas.

Y no sería de extrañar que lo consiga, ya que el año pasado alcanzó el récord a artista femenina más condecorada en todos los tiempos con 28 premios, a pesar de que no lanzó ningún álbum nuevo. "Quería animar, alentar y celebrar a todas las hermosas reinas y reyes negros que continúan inspirándome e inspirando al mundo entero", estas fueron sus palabras desde el escenario de los Grammy el año pasado.

Las nominaciones de Beyoncé en los Premios Grammy 2023

Renaissance ha conseguido la nominación a Álbum del Año de música electrónica-dance, mientras que su single principal, Break My Soul, podría llevarse el premio a Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Disco. Además, Beyoncé ha sido reconocida en las categorías R&B por sus temas Virgo´s Groove, Plactic Off the Sofa y Cuff it.

En el caso de Be Alive, podría llevarse el trofeo por canción compuesta con medios audiovisuales, además de que ya fue nominada a un Oscar. ¿Cuántos premios crees que se llevará?