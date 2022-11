Bombai: “Cada vez quedan menos grupos porque les da mucha pereza tocar en directo”

Los chicos de Bombai se han convertido en la banda sonora de los momentos más felices y positivos vividos por miles de personas. De hecho, su primer single Solo Si Es Contigo ha sonado, y mucho, en las bodas de todo el país.

Ahora han querido rendirle homenaje a esta bonita celebración con Suena en las Bodas, un tema de pop fresco cargado de buen rollo que refleja a la perfección la felicidad que trae siempre este tipo de uniones.

En LOS40 hemos charlado con los valencianos acerca de este proyecto, de la razón por la que cada vez existen menos bandas, del futuro de Bombai, de las lecciones que han aprendido en todos estos años, y muchas otras cosas más. Te lo contamos:

Pregunta (P): Suena En Las Bodas llega en un año cargado de bodas. ¿Es casualidad?

Javi: La verdad es que sí que este año se está casando mucha gente, están teniendo muchos hijos. Estamos viendo bebés y bodas por ahí y nada estamos felices de que esta canción haya visto la luz por lo que venimos contando últimamente. Siguen poniendo canciones nuestras en sus enlaces, en la entrada de los novios a los banquetes y hemos querido hacer un homenaje a esa canción y a todos esos momentos que ha compartido la gente con nosotros.

P: ¿Cómo surge el tema?

Ramoneti: Es también una forma de hacer un homenaje a nuestro primer single que sacamos que es Solo Si Es Contigo, que la gente lo aceptó muchísimo pero también en el ámbito de las bodas. Nos llegaban muchísimos mensajes, y todavía nos llegan, de gente que se casa utilizando Solo Si Es Contigo como la canción de bodas, como su canción de boda. Entonces es un homenaje a eso, que es una cosa que nosotros hemos vivido. Entonces Suena En Las Bodas en realidad se refiere a, en este caso, Solo Si Es Contigo. Pero simplemente es eso, haciendo el homenaje.

P: ¿Cómo fue la grabación del videoclip?

Vicen: Bien, obviamente teníamos que meter una boda en el vídeo. Hicimos la celebración de una boda falsa. Falsa proque no se casaron de verdad. Fue divertido porque la chica se vistió de novia, el chico se vistió de novio, había una pareja ahí y como que se conocen en esa fiesta y bien, estuvo guay, la verdad. Como todos los vídeos, es algo dinámico, algo entretenido, son muchas horas de trabajo, pero bien, entretenido y divertido. Así somos nosotros.

P: Bombai tiene una imagen muy hawaiana. ¿Cuál es el origen de la creación de vuestro concepto?

Javi: Nosotros pensamos sobre todo en dar mensajes positivos y esperanzadores a la sociedad y a la gente. E intentamos que todo tenga una sinergia, tanto el vestuario como el nombre, como el mensaje, como el estilo musical. Nació de una canción que tenía ukelele y al final introdujimos el ukelele como parte principal del sonido de Bombai y de ahí sacamos pues... Nos sonaba mucho a hawaiana, mucho a playa, y de ahí sacamos las camisas hawainas y el Hawai Bombai, que se quedó en Bombai. Y nada, de ahí nace todo eso. Al final se convirtió en una marca que a nosotros nos identifica muchísimo.

P: Hablemos del Benidorm Fest. ¿Cómo lo veis al ser un evento que se celebra en la Comunidad Valenciana? ¿Créeis que ayuda a la imagen de vuestra comunidad?

Ramoneti: Estamos un poco fuera de ese rollo, pero jo, todo lo que sea música o festival alimenta mucho el arte y si es en Valencia pues obviamente como valenciano, mejor. Pero también te digo, de hecho, alguna vez fijimos cuando empezamos y tal 'por qué no iremos o no nos presentaremos a Eurovisión' y tal. Y es algo que hemos dejado fuera total hasta el punto que no conocemos mucho cómo funciona todo este meollo.

P: Justo os iba a preguntar si os habéis planteado presentaros.

Vicen: Es que no sabemos cómo se hace. Yo personalmente no conozco Benidorm Fest. Nosotros empezamos hace cinco años, entonces si el Benidorm Fest no estaba, desconozco también lo que había antes, cuál era el proceso.

Ramoneti: No, además, cuando nosotros empezamos fue Manel a Eurovisión, así tropical vestido como nosotros, se cascó ahí el mejor gallo...

P: Habéis dejado claro que aunque la música urbana es lo que se lleva, vosotros os mantenéis fieles a vuestro estilo. ¿Es difícil conseguirlo?

Javi: No, no es difícil. Nosotros seguimos haciendo las canciones que nos parece, el estilo que nos parece y es cierto que estamos lejos de la música urbana por el estilo que nosotros tenemos y la música que hemos empapado desde siempre. Entonces hacer música urbana porque es tendencia, pues nosotros no lo compartimos. Simplemente no quiere decir que no nos guste, eh, que también nos gusta, pero nuestro estilo, nuestra manera de ser y de componer y de mostrarnos a la gente es haciendo música, haciendo pop o un pop un poco más moderno como Suena En Las Bodas, quizás con otro toque más vintage que hemos hecho ahora, un poquito más de funky que nos gusta también y yo creo que vamos a defender eso. Pero nunca sabemos si una canción nuestra va a tener un beat más urbano.

P: Hay artistas que, para crear, se alejan de las plataformas digitales y así no se dejan influenciar por las tendencias. ¿Qué opináis?

Ramoneti: Yo creo que sí que hay que escuchar todo lo que está sonando nuevo pero ahora estamos grabando unas cosas que tienen un toque más reggae, más playero total y lo que hemos hecho es en un grupo que tenemos de WhatsApp empezar a mandarnos canciones del rollo que queremos que suene, aunque sean viajes. No tienen por qué estar mainstream, no tienen por qué estar sonando en la actualidad. Sino vamos a buscar qué queremos, escuchamos, nos alimentamos, aprendemos y a raíz creamos nuestro propio proyecto.

P: ¿Qué se viene ahora de Bombai?

Vicen: Sí, se vienen cositas. Tenemos canciones preparadas. Siguiendo el estilo de Suena en Las Bodas que es este pop fresco pero con toques de disco, lo que ha dicho Javi, un poco funky también que vamos a meter en otra canción que estamos preparando. Preparamos algo, el reggae siempre va a estar, siempre va a estar ahí el rollo pop con reggae, algo de rock, también. Entonces seguir fusionando, seguir experimentando. Nosotros tenemos una base clara, una identidad clara y mensaje claro y en vase a eso nosotros construimos y sí estamos preparando cosas que van a molar.

P: ¿Qué habéis aprendido a lo largo de todos estos años?

Ramoneti: Es una pregunta muy larga de contestar. Yo creo que aquí se aprende día a día, sobre todo, como tú dices, hay que aprender a adaptarse. Dentro de que pienso que somos unos inadaptados en la música actual, pero por eso mismo también nos mantenemos aquí. Entonces creo que es un punto muy complicado y lo que hay es todos los días trabajar para mantenerse en la fina línea, que es muy complicado de estar ahí delante del público, de estar en la palestra, de sonar en radios, de ir a un concierto y que la gente quiera ir a verte... Entonces creo que es continuamente un trabajo, una mejora que día a día nosotros seguimos haciendo y siempre hay que darle al coco para innovar, para crear cosas diferentes y respetando siempre el estilo de Bombai.

Vicen: Es muy importante aprender de los que están a tu lado que llevan más años. Nosotros compartimos estudio y escenario y a veces día a día con otros artistas que llevan 15 o 20 años en la música y de esos es de los que hay que aprender porque esos llevan mucho tiempo, tienen mucha experiencia y de esa experiencia es de la que hay que nutrirse. Entonces de ellos, de todo el equipo nuestro de oficina, todo el equipo que ha trabajado muchos años en la industria, de esos tenemos que aprender, seguimos aprendiendo y siguiendo nuestro camino, nuestra identidad. Todo lo nuestro pero con toda la nutrición que nosotros chupamos de la gente que nos rodeamos.

P: ¿Cuál es el proceso de trabajo de Bombai?

Javi: Depende. Hay muchas formas de trabajar. Hay veces que estás inspirado, mandas una idea y mola y se curra sobre esa idea. O mandas esa idea, se desmonta esa idea y gracais a esa idea te recuerda a otra cosa y empiezas a trabajar otra canción. Hay veces que coges una referencia de grupos guiris o grupos de fuera y dices 'esto mola mucho, en España no suena. Vamos a hacer algo parecido'. Y desmontamos y montamos otras cosas o simplemente con el riff de guitarra sacamos una melodía. Hay muchas formas de trabajar. Al final los tres intentamos hacer equipo en eso y si uno manda una idea al grupo y contestamos enseguida y vemso que funciona pues ya nos ponesmo a trabajar y si no trabajar nadie es que no funciona.

Es muy importante aprender de los que están a tu lado que llevan más años.

P: Tengo la sensación de que cada vez hay menos grupos. ¿Vosotros también?

Javi: Yo creo que cada vez quedan menos grupos por una razón. Porque a la gente le da mucha más pereza tocar en directo y eso es así. Hay muy pocas bandas porque las radios a lo mejor apuestan más por música urbana donde sí, bueno, tendrán sus bandas pero van todo más enlatado y yo creo que es una de las razones por la que la bandas no tienen mucha cabida en el panorama musical. A no ser que seas una banda que tengas mucho recorrido. Nosotros que llevamos ya cinco o seis años yo creo que el tema de directos es muy importante para una banda y sí hoy en día las tendencias no son tan de tocar en directo. Yo creo que hay artistas contados en España. Bueno, ahora Dani Fernández, está Leiva, Dani Martín... Hay muchas bandas lógicamente, pero yo te hablo de la bandas que están en el mainstream y que funcionan en la radio.

P: ¿Cómo veis a Bombai en un futuro?

Ramoneti: Yo creo que Bombai, creo que lo mejor que nos puede pasar es que estemos como estamos siguiendo nuestra línea. Como te he dicho antes, es una fina línea en la que o estamos por encima o es muy fácil caerse y creo que simplemente es ahí porque Bombai poco a poco va haciendo su camino y tenemos nuestro propio recorrido. Vamos cada vez teniendo más bagaje y experiencia y creo que la clave es que sigamos estando los tres en el mismo camino.

P: Como grupo que lleva varios años en la industria, ¿ha habido algún momento en el que os hayáis parado a pensar que todo lo que hacéis merece la pena?

Vicen: Sí, pero no solo lo que estamos haciendo ahora, sino qué es todo lo que hemos hecho para hoy en día vivir de la música en una industria a la que es muy difícil llegar. Muchos intentan conseguirlo, muchos adolescentes, muchos jóvenes que tienen un sueño, una utopía que es vivir de la música, hacer música, ser músico, tocar la guitarra, tocar en una banda, ser artista solista, cantar, y de todos los que lo intentan hay un porcentaje muy bajo que lo consigue. Nosotros lo hemos conseguido, entonces tenemos que estar agradecidos y seguir trabajando y seguir con la misma fórmula porque tuvimos una vez un sueño, luchamos por ello, lo conseguimos, entonces la fórmula está clara. Tenemos que seguir y dar ejemplo para los demás también para que alguien siguiendo, pues yo que sé, la constancia, la ilusión y el compromiso que le hemos puesto nosotros, pues quizás algún día pueda conseguirlo también.

Ramoneti: ¿Tú sabes cuál es el momento en el que veo y digo 'hostia, lo que hemos conseguido'? No es un momento sobre un escenario, escuchando una canción tuya sonar cuando entras en el Mercadna, yo que sé. Es cuando estoy en casa y estoy tranquilo y estoy con mi familia y entonces digo 'joder, es que tengo una vida que me gusta'. Creo que es lo más importante, tener una vida... no hace falta ser cantante para tener una mejor vida. Quien esté feliz en su trabajo y llegue a su casa y se encuentre bien y esté feliz que diga 'hostia, es que estoy bien'. Y llega un punto en el que yo creo que eso es lo importante.

P: ¿Créeis de verdad que todo esfuerzo trae una recompensa?

Javi: Yo creo que con esfuerzo y con talento, porque si no hay talento el esfuerzo no sirve de nada. Yo en nuestro caso creo que hay talento porque los tres nos hemos empapado de muchas cosas para que a la hora de poder esforzarnos que ya haya una base interior y creo que es muy importante combinar todas esas cosas: trabajo, esfuerzo y constancia, sobre todo, y convencimiento, que es algo muy importnate. Convencerte de lo que tú haces está bien y vas a muerte con ello.