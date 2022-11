Bizarrap y Duki dan rienda suelta a su magia en ‘BZRP Music Sessions #50’; mira el vídeo y la letra

3, 2, 1 ¡Dukiiii!

Si yo digo Quinto, ustedes dicen "Escalón

¡Quinto!, ¡Escalón!

¡Quinto!, ¡Escalón!

¡Quinto!, ¡Escalón!

El milagro de Sandra y de Guille nacido el 24 de junio

Pequeño guerrero que piensa ganarle a la vida a los puños

Me fui pa' la calle, metido en el rap y dejé los estudios

Y encontré el sentido a mi vida cuando me metí en un estudio

Y pegué mi primera canción, y aunque no tenía plata, me creí millonario

El primer rapero argentino en haberse pegado que sea de mi barrio

Y no teníamos nada, nos faltaba tanto, pero le metí como un warrior

Y empezamos a ver plata con giras de boliche hasta llegar a los escenarios

Y te hablo de nosotros, que no fui yo solo, shot-out para Modo Diablo

Al YSY y al Neo, sepan que los quiero, pienso en ustedes a diario

Pasé por el infierno y pude salir cuando lo creí necesario

Y al final no caí, me volví más fuerte para la sorpresa de varios

Mi vida parece muy fácil ante los ojos de un extraño

Pero las presiones se vuelven más grandes y los miedos toman más tamaño

Una carrera que mantuve con altibajos más de cinco años

Empezamos tocando pa treinta personas y ahora te llenamos el estadio

Gotas dentro de mi vaso

Siento que todos me juzgan cuando doy un paso

Hablan como si no conocieran el fracaso

Muchos se rinden, pero no es el caso

De sol a sol entrenando los flows, mejorando las barras, dejando la vida

Doy pasos gigantes y la huella es tan grande que nada la borra y nadie las olvida

Mi gente es humilde, sabe de familia, no te va a negar un plato de comida

El estadio de lejos parece una nave espacial si la tengo a mi gente encendida (Shoot)

Mi fe a la derecha, mi grupo a la izquierda

Este tiburón no hay anzuelo que muerda

No voy a frenar mientras tenga mis piernas

No voy a morir mientras vivan mis letras

Mis dos brazos, mis armas de guerra

Mi cerebro es llave de negocios, los secretos los guardo en la lengua

Mis palabras son pa' que las traguen, para que las escuchen o pa que las muerdan

Los actos buenos no se echan en cara, pero en el fondo cada uno se acuerda (No)

La vida me pegó de frente e igual me levanté y la tengo entre las cuerdas

Gracias a mi gente y a toa mi familia por ayudarme a salir de la mierda

Gotas dentro de mi vaso

Siento que todos me juzgan cuando doy un paso

Hablan como si no conocieran el fracaso

Muchos se rinden, pero no es el caso

Lo salí a buscar, mami, no lo pedí

La ley del más fuerte habla de mí

Le mato la carrera, rest in peace

Biza hizo el gol, yo lo asistí

Vuelan botellas, caí con mi team

El resto quieto como maniquí

Si hablan de los míos, hablan de la élite

Si hablan de trap, están hablando de mí (¡Duko!)

Mi vida una peli y mi grupo el elenco

Yo no soy bueno, yo tengo talento

Llegué bien vestido y te robé el evento

No salgo del área, me creo Shevchenko

La 5 12 me tiene sintiéndome Sonic, al lado mío quedaron lento' (Lento')

Si quieren ver a Dios, yo se los presento

En la espalda la bandera argentina

Con las zapas en modo deportivas

Voy a seguir rapeando, mami, de por vida

Sabía que me iba a mantener real a los míos si no me vendía

Cumplí mi misión de rapero, le compré a mamá la casa que quería

Es el Duko, you know

Argentina está en la casa, Modo Diablo está en la casa

Ya supiste, mami

Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte

Después de tantos años yo no le diría suerte

Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte

Después de tantos años yo no le diría suerte

Bizarrap