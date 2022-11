‘Armaggedon Time’, ‘Sintiéndolo mucho’... Estos son los estrenos de cine del fin de semana del 18 de noviembre

Noviembre sigue su curso, y aunque a muchos el cuerpo les pida ya películas navideñas, los estrenos de cine no cesan. Teniendo en cuenta que el frío invernal comienza a llegar a las ciudades y los pueblos de España, ¿qué mejor plan que organizar una sesión de tarde de cine con alguna película fresca?

Los estrenos de cine de este 18 de noviembre traen una película tan reflexiva como emocionante, un documental forjado durante 15 años de una de las leyendas vivas de la música española y mucho, mucho más. Y si aún no te has decantado por ninguna o no sabes qué aterriza en la cartelera a partir de hoy, tranquilidad.

En LOS40 te contamos qué películas se estrenan este viernes y de qué van, así que consulta tu cine de confianza para asegurarte de poder ir a ver alguno de estos títulos este fin de semana. No te pierdas la lista:

Armaggedon Time

Esta película, protagonizada por nombres de la talla de Anne Hathaway, Jeremy Strong y Anthony Hopkins entre otros, cuenta la historia de Paul Graff. En su infancia, tanto él jhunto a su amigo Johnny llevan una vida de travesuras, y aunque se creen invencibles, Paul acaba en una escuela privada en la que se verá totalmente afectado por la manera tan elitista y racista en que ven el mismo mundo que él ve sin prejuicios.

La Maternal

Carla, una adolescente de 14 años que está en la fase de desafiar al mundo se queda embarazada de cinco meses, por lo que tiene que ingresar en 'La Maternal'. El centro, dedicado a acoger a madres menores de edad que están lidiando con su nueva situación, le servirá como una lección de vida para dar el paso a la fase que le toca vivir.

1976

En el Chile de 1976, Carmen va a su casa de la playa para supervisar la remodelación. Su marido, hijos y nietos van en vacaciones, por lo que cuando el sacerdote le pide acoger a la joven que está cuidando en secreto, le toca cambiar por completo su manera de ver las cosas.

Sintiéndolo Mucho

Este documental, dirigido por Fernando León de Aranoa (El Buen Patrón) y con música de Leiva, sigue a Joaquín Sabina por los últimos 15 años de su carrera, incluyendo su fatídico accidente en el WiZink Center de Madrid. Una película que desnuda al artista y le muestra en sus situaciones más gloriosas, aunque también en las más vulnerables e intimistas.

Cliff Walkers

En los años 30, cuatro agentes especiales del partido comunista vuelven a China después de recibir formación y entrenamiento en la Unión Soviética. Tras ser entregados en una misión secreta por un traidor, comenzará una cuenta atrás para intentar ponerse a salvo y no morir en la tarea más difícil de sus vidas.

El atracador perfecto

Un criminal escapa de su prisión de Michigan, y comienza a planear su nueva vida. Después de hacerse con una nueva identidad en Canadá, no se reformará: roba 59 bancos y joyerías a la vez que huye siempre de la policía.