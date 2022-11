Roberta Flack anuncia que padece esclerosis y que no podrá volver a cantar

Muchos conocerán a Roberta Flack por su dilatada carrera en el mundo de la música, aunque otros muchos, sin duda, siempre la asociarán a su tema más emblemático, Killing Me Softly. Desgraciadamente, no volveremos a escuchar esta canción con su voz. La legandaria cantante afroamericana ha sido diagnosticada de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), lo que le impide continuar cantando.

Así lo ha confirmado su representante, Suzanne Koga, quien asegura que la enfermedad degenerativa y progresiva que padece Flack le dificulta incluso hablar. "Pero se necesitará mucho más para silenciar este icono", asegura, dejando claro que el legado musical construido por la artista no dejará de sonar.

Si nos fijamos en el comunicado de prensa en el que se ha dado a conocer esta noticia, Flack, de 85 años, no tiene la intención de encerrarse y sufrir la enfermedad. "Planea mantenerse activa en sus actividades musicales y creativas" a través de su fundación y otras vías, señaló su representante. De hecho, ya planea publicar un libro infantil coescrito con Tonya Bolden.

Roberta Flack - Killing Me Softly With His Song (Official Audio)

Nacida en Carolina del Norte en 1935, e hija de pianistas, su camino en la música comenzó a una edad muy temprana. De hecho, su formación le llevó a la Universidad de Howard con tan solo 15 años. A lo largo de su extensa carrera, ha cosechado múltiples números 1. Los más conocidos son Killing Me Softly With His Song, canción que le valió un Grammy, y The First Time I Ever Saw Your Face.

Con esta biografía, Roberta Flack se convirtió por méritos propios en una de las cantantes de soul más importantes de la década de los 70. Sus canciones, no obstante, han traspasado géneros y atraviesan un amplio espectro que toca el pop, el folk y el jazz.