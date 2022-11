Juanes: Así fue como las cuatro mujeres de su vida estuvieron presentes en ‘La vida… es un ratico’

Su madre, doña Alicia, sus hijas Luna y Paloma, y su mujer Karen, son las mujeres más importantes en la vida de Juanes. Las cuatro están presentes en 'La vida… es un ratico'. El mayor éxito en la carrera del medellinense, fue un disco muy familiar y casero en el que se mostraba "tal cual era", a pesar de su timidez. Cuando escribió Me enamora, la más popular del álbum, sus principales musas fueron sus dos pequeñas, que entonces tenían 4 y 2 años. "Esta canción, la amo. Primero de todo, porque está dedicada a mis hijas y, además, estuvo nº1 mucho tiempo", declaraba el cantante. Sin ir más lejos, en la lista de LOS40 llegó al nº1 el 17 de Noviembre de 2007, permaneciendo cinco semanas, no consecutivas, en el puesto líder.

Doña Alicia

'La vida… es un ratico' es una frase de doña Alicia Vásquez, la madre de Juan Esteban Aristizábal Vásquez: "No se preocupe 'mijo', que la vida es un ratico". Es su gran debilidad, el paisa siempre ha manifestado públicamente su amor hacia ella. Y si en 2021 se tatuó su rostro en el antebrazo derecho (y el de su padre en el izquierdo) y "quedó en su piel para siempre", en 2007 inmortalizó sus sabias palabras en el título de su cuarto disco, que se lanzó en más de 77 países y es el más vendido de su carrera: supera los 2 millones de copias.

Y por eso, porque "la vida te puede pasar en un abrir y cerrar de ojos y por lo tanto debemos concentrarnos en cosas que son más importantes, como la familia y los seres queridos", Juanes quiso hacer un disco familiar, casero, a corazón abierto y muy hacia adentro: "es un disco mucho más visceral, más vivencial, muy entregado, muy pasional”, confesaba en una entrevista de Octubre de 2007 con Los 40 Principales.

"En Medellín, en mi casa"

La vida… es un ratico fue el resultado de un año de trabajo casero. Después de la gira de Mi sangre, Juanes sintió la necesidad de refugiarse, tranquilo, en su hogar. Aunque después hizo algunas grabaciones en Buenos Aires, Paris y Los Ángeles, junto al productor Gustavo Santaolalla, "el 60-70% de este disco lo grabé en Medellín, en mi casa".

"Sentía una necesidad inmensa de regresar a casa, de estar en el lugar que nací y estar en esas montañas que me dan tanta energía e inspiración", confesó el cantante durante una rueda de prensa en los premios Billboard de la Músia Latina.

Karen

Cuando estaba grabando el disco, saltó la noticia de su separación con Karen Martínez después de tres años de matrimonio. El nombre de Juanes saltó de la prensa musical a las revistas del corazón. "Lo que pasó con mi matrimonio es algo que yo no quería. Son cosas que llegan y no las puedes planear, como la muerte. Lo que sí quiero señalar es que todo esto no es una estrategia comercial, como asegura mucha gente. Es un dolor muy grande para uno y para su familia", reconocía en El Tiempo.

Por eso, todas las canciones de su cuarto disco, esas en las que se muestra a corazón abierto, "tal cual soy", son un reflejo de su vida y su situación personal. "El dolor de la crisis matrimonial me inspiró", decía en El País. Y en el programa de LOS40, 'Órbita Pop', explicaba: "Mi vida personal ha afectado a mi música siempre, ha sido el reflejo. En otros momentos ha sido muy positivo, he estado muy enamorado, he visto las cosas desde otro punto de vista, y así ha salido mi música. Pero en este álbum he conocido ese otro lado de la vida y realmente no tengo ningún temor ni prejuicio para hablar de ello. También es parte de nosotros. Soy humano, como cualquiera, y eso implica atravesar por todas estas etapas de la vida. En este disco se ve reflejado un poco eso, que es en definitiva lo que vivimos todos en las relaciones que son tan difíciles a veces”.

Recordamos que la ruptura fue temporal. Poco después se reconciliaron y tuvieron a su tercer hijo, Dante, en 2009.

Luna y Paloma

No solo su madre, Alicia, o su mujer, Karen, están presentes en La vida… es un ratico. Sus dos hijas también aparecen en el disco. Su opinión fue decisiva en la elección del repertorio. "Ha sido aprobado por mis hijas Luna (4 años) y Paloma (2 años)", reconocía el orgulloso padre. Y lo más importante, ellas fueron la inspiración de Me enamora, el mega éxito internacional que representaba "el alma del disco". En declaraciones a Europa Press, Juanes decía: "Me enamora es una canción que compuse inspirado en mis dos hijas y en mi esposa. Es un poco como esa sensación de querer viajar y atravesar esta vida, de la mano de la gente que amo. Las relaciones son difíciles a veces y amar implica también perder. Amar implica dolor. Hablo un poco de todo esto, pero con una visión optimista".

Ciertamente, Me enamora es una canción muy optimista: "El hecho de que yo haya pasado por un momento difícil, no significa que todos los días sean así. Como humano, tenemos días buenos y malos”, decía en LOS40. Y recalcaba: "Tengo una familia, tengo mis hijas, y esta canción, 'Me enamora', ha sido en parte inspirada en ellas, en los ojos de mis hijas que son la esperanza de mi alma. El amor es una cosa muy importante para mí. Todas las canciones, a veces, tienen un toque difícil, pero al final siempre hay una esperanza. Y si no lo hay en la letra, lo hay en la melodía y en la música”.

"Esta canción, la amo"

"Esta canción, la amo. Primero de todo, porque está dedicada a mis hijas, y además, estuvo nº1 mucho tiempo", declaraba el colombiano en el vídeo de 'La Sesión con Juanes', en el que se sumergía en lo más profundo de Me enamora. Ganó premios Grammy Latinos, MTV, Billboard, Nuestra Tierra… su acogida fue espectacular. Millones de copias y descargas digitales o números uno en 14 países con récords de permanencia en Billboard Hot Latin Tracks (20 semanas no consecutivas) y en Chile (también 20 semanas no consecutivas).

De todos los nº1 de Juanes en LOS40 (diez en total), Me enamora ostenta el récord de permanencia en la lista: cinco semanas, no consecutivas, entre el 17 de Noviembre de 2007 y el 4 de Enero de 2008. Supera incluso a Nada valgo sin tu amor y La camisa negra (que estuvieron tres semanas).