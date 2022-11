La Bien Querida estrena nuevo álbum ‘Paprika’: “Es un disco libre de etiquetas y de disciplinas”

Desde que Ana Fernández se dio a conocer como La Bien Querida, nombre que viene de una película mexicana, porque si algo tenía claro es que quería que el público la quisiese bien, la cantante no ha dejado de sorprender con sus éxitos.

Dio el salto al mundo de la música en 2009 cuando lanzó su primer disco Romancero, pero antes estaba sumergida en el arte. Asegura que empezó "sin ninguna pretensión", pero que, tras comprarse una guitarra, empezar a tocar sus canciones y subirlas a un portal, varios sellos discográficos se interesaron en ella y ahí empezó su carrera. Eso sí, considera que ambas profesiones son terapéuticas y que "todo sirve para sacar lo que tienes dentro".

En LOS40 hemos charlado con la bilbaína sobre su nuevo lanzamiento, Paprika, de su esencia para seguir dentro de la música después de tantos años y de si hay algún límite musical que no cruzaría, entre otras cosas.

Pregunta (P): ¿Cuál es la esencia para que, después de tantos años, sigas manteniéndote dentro de la música?

Ana: Pues no sé, eso es lo más complicado, mantenerte. No es fácil porque se puede dar el caso en algún momento dado de que llames la atención de alguien, te hagan caso y sacar un disco. Pero después sacar otro y otro y que te sigan haciendo caso no es nada fácil. Mi truquito es mantener un perfil no demasiado alto y seguir creciendo.

P: ¿Crees que dejar de lado ese perfil significa renunciar a tu independencia?

Ana: Supongo, porque estás más expuesto y la gente te conoce más. Tengo la suerte de no tener ese problema. Hago vida normal y la gente no me para por la calle. No soy un rostro popular. La gente que me conoce es porque le gustan mis canciones.

P: Acabas de lanzar tu nuevo álbum Paprika, ¿qué se va a encontrar el público en él?

Ana: Lo he compuesto con David Rodríguez y Sergio, empezamos pensando que queríamos un disco con un estilo caribeño y latino, pero al final hay un poco de todo. Creo que es un disco libre de etiquetas y de disciplinas que toca, pero con sonidos alegre. Mantengo mi esencia de escribir y después cantar. pero es alegre.

P: ¿Crees que hay algún límite dentro de la música que no cruzarías?

Ana: No, no hay ninguno. Me gusta todo y creo que todos los artistas tienen un poco de todo. No tengo límites, igual te digo a algo que no y dentro de unos años lo hago.

P: El tema principal del disco es el amor, pero ¿de qué amor en concreto?

Ana: En todos mis discos hablo del amor pasional, aunque lo disfrazo un poco. De lo que realmente hablo es del deseo.

P: En La Perra del Hortelano, hablas de que detrás de cada persona, hay una vida ¿crees que a veces ser un personaje reconocido hace que a la gente se le olvide?

Ana: Claro, no somos ni todo blanco ni negro. No somos malísimos ni buenísimos. Dentro de cada persona, de cada ser humano, hay mucho trabajo. Dentro de mí habitan mujeres o dentro de ti. Depende de la situación.

P: ¿Cómo nace la idea del videoclip de tu segundo single Esto que tengo contigo?

Ana: El vídeo está inspirado en una película americana, concretamente en un musical de los años 80, es muy bestia. Fui y flipé porque ahora está prohibido hacer eso. Y de ahí está inspirado. Les pregunte a Jon y Carla, mis profesores de danza, si querían salir y a partir de ahí, nació todo.

P: Tus discos siempre han tenido una buena acogida por parte del público, pero cuando no es así y llegan las críticas, ¿cómo se gestionan?

Ana: Las críticas son inevitables. Por ejemplo, en este disco me he metido con sonidos latinos y yo vengo del indie, pues es algo a lo que tengo que estar preparada. Pero uno tiene que hacer lo que uno quiere en el momento. Si haces lo que tú quieres, lo que te gusta, lo defenderás mejor. Nunca vas a gustar a todo el mundo, es normal. Está bien también. Lo raro sería que le gustaras a todo el mundo.

P: Si tuvieras que quedarte con una canción de todo tu repertorio, ¿cuál sería y por qué?

Ana: Elegiría una del nuevo disco. Me gusta mucho una balada que se llama Átame y una nana que es como de despecho que se llama Cómo si nada. Hay canciones muy bonitas, pero como en cada canción hablo de un tema muy concreto, no me puedo quedar con una porque son diferentes estados de ánimo.

P: Dentro de la música, en qué momento te sientes más cómoda, ¿componiendo o encima del escenario?

Ana: Son momentos diferentes. Cuando estás componiendo estás concentrada en lo que estás haciendo y tienes que estar receptivo. Cada momento tiene su encanto. Componer es una satisfacción enorme, cuando haces una canción... eso no es comparable con nada, dices: joder, he hecho una maravilla. Y cuando estás con el público es un momento en el que te sientes muy querido, de vanidad.

P: Y al Benidorm Fest, ¿no te has planteado presentarte?

Ana: No, no me veo. Creo que no doy el perfil, me pongo muy nerviosa en el directo.

P: Has sonado en diferentes series como Élite, Paquita Salas o La Casa de las Flores, entre otras, ¿son canciones que has compuesto exclusivamente para ellas?

Ana: No, son canciones que me piden. Excepto en Élite, que sí me pidieron que hiciese la canción de Resistiré a mí manera

P: ¿Y cómo es la experiencia?

Ana: Muy guay. Para los Javis las canciones son como otro personaje, se puede escuchar Dinamita de principio a fin, no la ponen de relleno. Es muy interesante cómo utilizan las canciones.

P: Dinamita es una canción que habla de la libertad y de hacer lo que cada uno quiera, ¿es así? ¿cómo cambió tu carrera esta canción?

Ana: Es una canción de rebeldía, de no intentar hacer lo que se espera de ti sino hacer lo que realmente quieres. A veces no se puede, no es tan fácil, pero hay que intentarlo en la vida. Tú haces todas las canciones con el mismo cariño y después, por un factor u otro que desconoces, algunas llegan más lejos, tienen más recorrido y conectan con la gente.