Yarea: “Me apetece investigar y explorar cosas diferentes. Mi nuevo EP va a sorprender a muchos”

Yarea es una de las artistas que con su dulce voz y sus diferentes estilos musicales ha conseguido cautivar a un gran público. Su primer EP, Lombardía 22, exploraba cada parte de su vida, dejando al descubierto muchas experiencias personales e historias que ha visto. Ahora, la cantante lanza Alguien Tiene que Parar y ya está preparando su próximo proyecto junto a KickBombo.

Cómo empezó en la música

En muchas ocasiones siempre se necesita un pequeño empujón para lanzarnos a una nueva aventura. En el caso de Yarea fue gracias a su padre, músico también, quien la "metió en la música desde pequeña”: “Yo quería hacer cosas con él, él tocaba la guitarra y quería cantar junto a él, por lo que fue mi padre quien me impulsó un poco a esto”.

Su objetivo es claro y no duda en explicar que lo que quiere conseguir con sus canciones es poder “contar historias”, para que estos temas formen parte de la vida de la gente: “A veces me han dicho, "tengo esta canción con mi pareja" y me hace muchísima ilusión porque yo también las tengo con otros artistas".

Yarea & KICKBOMBO - Alguien tiene que parar

Sus sonidos son variados y con ella descubrimos diferentes facetas como el indie, pop o urbano. Sin embargo, prefiere los ritmos “más orgánicos como el piano o la guitarra”, buscando temas pop siempre que puede. Pero en su próximo proyecto, `No me pasa nada´, podremos ver cambios en sus sencillos, pues confiesa que está en un momento de trabajo "con cosas diferentes".

Sus proyectos musicales y de composición

Yarea es una artista 360. Se divide entre sus trabajos personales y otros proyectos en los que compone para cantantes como Dani Fernández o Marlena. Cantantes con los que está trabajando actualmente para sus próximos lanzamientos: “Ahora estamos justo componiendo para los nuevo de Dani y para mucha gente, porque al final hago muchas sesiones, como para el nuevo disco de Marlena. Tengo a la par el proyecto de compositora y el proyecto de artista”.

Sin embargo, confiesa sin dudar un segundo que prefiere escribir canciones, aunque le guste cantar: “El proceso de crear una canción es lo que más feliz me hace dentro de la música”. Para ella es la forma de desahogarse y dejar a los malos sentimientos irse.

Ha colaborado con artistas como Zetazen, Babi o Natalia Lacunza, pero ¿con qué otros cantantes le gustarían trabajar?: “Ahora mismo me encantaría trabajar con esta nueva ola de artistas que están surgiendo. Me gusta mucho Pole, Samuraï, Belén Aguilera... y de gente que soy fan me encantaría hacer algún dueto con Love Of Lesbian”.

¿Habrá canción con Dani Fernández?

Dani Fernández, su pareja, se ha convertido en uno de los artistas nacionales más importantes, solo hay que ver el reconocimiento que está teniendo en el último año: “Este año ha sido como un cambio brutal en su carrera y estoy super orgullosa, me da vértigo hasta dónde puede llegar, pero en el buen sentido”.

La compositora y cantante ha estado inmersa en multitud de canciones del artista, pero nos explica que “es muy fácil trabajar juntos, porque yo a él le admiro muchísimo como artista y él me admira mucho a mi como compositora”.

A pesar de esto, todavía vamos a tener que esperar un poquito más para tener una colaboración entre ellos: “No lo sé, a lo mejor algún día por inercia la acabaremos haciendo, pero queremos que si pasa sea en un buen momento, porque ahora estamos en puntos super diferentes y la música que estamos haciendo también es muy diferente. Queremos que si pasa es porque tiene que pasar y que no sea forzado”.

Ella misma se define como “intensa”, lo que luego provoca que sus temas sean muy “intimos”, que es el factor que no puede faltar en las canciones que nos regala Yarea. Alguien tiene que Parar ya está disponible en todas las plataformas para que la disfrutemos y nos preparemos, porque después de sus tres semanas de luna de miel volverá a los estudios a terminar todos los proyectos que tiene en marcha.