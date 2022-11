Así es el tráiler de ‘Elemental’: Lo nuevo de Pixar es el amor más imposible de la historia

Pixar vuelve a la carga, y lo hace con una de sus propuestas más imposibles. Si una vez estrenaron películas basadas en juguetes, coches, pasando por los sentimientos de una preadolescente e incluso el alma y el mundo onírico en el que habita... Ahora los protagonistas serán los elementos de la naturaleza.

Tal y como se puede ver en el tráiler, todos estos personajes convivirán en Ciudad Elemento, una loca ciudad que recuerda a cualquier metrópolis sobrepoblada y gobernada por el ritmo frenético de las grandes urbes. En el tráiler podemos ver a personajes de los cuatro elementos yendo —cada uno a su manera— en transporte público. Eso sí, la historia de la película se centrará en dos personajes muy concretos.

Y es que la película narrará la historia de amor entre Candela y Nilo —Wade y Ember en su versión original, aunque evidentemente mejorados en su versión en castellano— quienes de primeras parecen la pareja más incompatible de la historia. ¿Por qué? Porque él es de agua, y ella, de fuego. Su primer encuentro, registrado en este teaser, ya da pistas de la imposibilidad de su amor a priori.

Que estén tan alejados entre ellos no es extraño, pues los cuatro elementos conviven en grupos muy separados pese a ser de la misma ciudad. Y no es de extrañar que no se relacionen: ya solo en el teaser se puede ver el pequeño caos que se forma cuando interactúan por proximidad en el vagón de tren.

Bajo la máxima "los polos opuestos reaccionan", Pixar estrenará esta película de amor romántico. Aun así, todo el mundo ideado por la marca es otro de los aspectos más atractivos de este tráiler: un ejercicio de worldbuilding que recuerda al que hicieron en películas tan abstractas como Soul, entre otras.

Está claro que Pixar vuelve a apostar por lo que nos tiene acostumbrados, que es enseñar historias al mundo que signifiquen algo. Si su predecesora, RED —exceptuando a Lightyear, que seguía la saga de Toy Story a modo de spin-off—, nos mantenía reflexionando sobre lo que es crecer, está lo hará sobre hacer un sacrificio por algo que quieres.

¿Cuando se estrenará?

La espera para el lanzamiento de la película, en cines de todo el mundo, no será demasiado larga. Tal y como ya sucedió con otros títulos como Del Revés o la mentada Lightyear, Pixar se reservará este título para el verano; seguramente con vistas a ser la película de animación por excelencia de las próximas vacaciones estivales.

De este modo, Elemental se estrenará el 16 de junio de 2023 en cines -a menos que la compañía diga lo contrario-, dispuesta a conquistar a mayores y pequeños en la gran pantalla. ¿Todo listo para ver el lado más romántico de los elementos?

Elemental se estrena el 16 de junio en cines.