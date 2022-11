El divertido vídeo de Martina Cariddi y Carla Díaz (‘Élite’) descifrando un idioma: “No me estoy enterando”

Carla Díaz y Martina Cariddi tienen una relación casi tan estrecha como la de sus personajes en Élite. Aunque las dos actrices no sean familia en la vida real como en la serie, lo cierto es que son muy amigas. De hecho, es raro verlas separadas a la hora de hacer un viaje o salir a cenar.

De este modo, Carla y Martina (que acaban de estrenar la sexta temporada de Élite) se han hecho virales esta semana por un divertido vídeo con el que nos sentimos totalmente representados. Grabado por un usuario de redes sociales, podemos ver a las dos estrellas de Netflix escuchando detenidamente a una persona que les habla en inglés (o algo parecido).

Martina está concentrada, intentando descifrar lo que la persona que está detrás de la cámara le está diciendo. La actriz de 21 años pone cara de circunstancia, niega con la cabeza y finalmente llama a su amiga Carla.

“¿Qué está diciendo que no me estoy enterando?”, le pregunta a su hermana en la ficción. Eso sí, ella tampoco se entera de lo que está diciendo el hombre. El divertido vídeo no ha tardado en hacerse viral. De hecho, han sido muchas las personas que se han sentido identificadas con las dos actrices.

“Yo en inglés”, “Nosotras cuando nos preguntan en inglés” o “Soy yo literal”, son solo algunas de las respuestas que se pueden leer.

Pero la verdad es que no nos extraña que Martina y Carla no entiendan nada de lo que está diciendo esta persona. Y es que la verdad es que el inglés que está hablando es poco entendible. De hecho, no parece una persona nativa. Vamos, que daría igual que Martina o Carla tuviesen un C2 de inglés (que lo mismo lo tienen): cuesta bastante entender lo que está diciendo.

“Que no es inglés”, “No dice nada, está haciendo como que habla inglés, pero no habla un carajo” o “No es ni inglés”, son solo algunas de las respuestas.

Sea como sea, parece que el vídeo ha sacado una sonrisa a los seguidores y seguidoras de las dos actrices. Y es que la naturalidad de ambas nos encanta.