‘Thriller’, la mejor idea de Michael Jackson: “Quiero convertirme en un monstruo”

"Quiero convertirme en un monstro. ¿Puedo hacer eso?", le dijo Jackson a Landis. Está claro que pudo. Y no solo eso. Su propuesta se materializó en un fenómeno mundial sin precedentes. El clip de Thriller está considerado uno de los mejores de la historia. 14 minutos que cambiaron para siempre la industria de los videoclips. La premier privada tuvo lugar en Noviembre de 1983, en el Crest Theatre de Los Ángeles. Entre los primeros 500 espectadores del corto figuraban Diana Ross, Warren Beatty, Prince o Eddie Murphy. Salieron tan entusiasmados que incluso el popular actor de 'Dr. Dolittle', pidió un 'bis'.

Dirigido por John Landis, el de Thriller fue el primer vídeo inscrito en el Registro Nacional de Cine en 2009. También fue el clip más caro de los realizados hasta entonces. Y existen infinidad de curiosidades y detalles sorprendentes entre las bambalinas de su rodaje en Los Ángeles. Porque, además de querer convertirse en un monstruo, a Michael Jackson le movía otro deseo, el de "ser pionero".

01.- El clip de Thriller no fue el resultado de una brillante idea preconcebida por nadie. "La realidad es que es un vídeo vanidoso. Todo lo que pasó con Thriller se debió a que Michael quería convertirse en un monstruo solo por diversión. Nada estuvo planificado", contó John Landis a Reuters. "Y todo lo que llegó después partió de esa idea que fue espectacularmente exitosa y totalmente sorprendente". Jackson le pidió a John Landis que dirigiera el video después de ver su trabajo en 'Un hombre lobo americano en Londres'. "Quiero convertirme en un monstro" de dijo Jackson a Landis. "¿Puedo hacer eso?". Ambos, junto al maquillador Rick Baker, se reunieron para ver fotografías de viejas películas de monstruos. "Resultó que Michael no había visto muchas películas de terror, le daban demasiado miedo", contó Landis. "Quería zombies, pero lo más importante para Mike era convertirse en un monstruo".

02.- En realidad, Michael Jackson no se transforma en hombre-lobo. Jackson, que se negó a utilizar dobles y se sometió a sesiones de cinco horas de maquillaje, experimenta dos memorables transformaciones en el video: la primera, en una extraña criatura (que la gente asume que es un hombre-lobo) y la última en un zombie. En realidad, su conversión es en un hombre-gato. La imagen fue creada por Rick Baker: "Le convertimos más en un hombre-gato porque yo ya no quería otro hombre-lobo" dijo el maquillador en Vulture in 2010. "Al principio pensé en hacer una especie de pantera negra, pero finalmente le puse una larga melena y grandes orejas". Landis apuntó en The Guardian, que había insistido en que la transformación de Jackson no fuera demasiado desagradable. Pero a Baker le pareció divertida la idea de convertir a Michael en el monstruo que quería ser. "Pensé, 'él es una estrella del rock.. no creo que quiera ponerse este maquillaje'. Pero resultó que quería hacerlo más que ninguna otra cosa".

03.- Michael Jackson, que entonces tenía 24 años, estaba aterrorizado. "Contamos con la 'crème de la crème', los mejores bailarines de Los Ángeles", explicaba el asistente de coreografía del clip, Vincent Paterson, en The Sun. Y añadía, "Cuando Michael llegó los bailarines eran mucho mejores que él". Temía no estar a la altura y no ser lo suficientemente bueno para ejecutar los pasos de baile de su revolucionario vídeo. La estrella era un manojo de nervios durante el rodaje, pero luchó por destacar. "Sabía que tenía que trabajar duro" y entrenó durante cientos de horas para perfeccionar sus icónicos pasos. "Raramente abría la boca durante. No decía una sola palabra. Se mantenía muy quieto mientras escuchaba lo que le decía el coreógrafo Michael Peters", recuerda Vincent. Al final superó con creces su objetivo y "las chipas empezaron a volar incluso en los ensayos".

04.-La leyenda de Hollywood, Fred Astaire, fan de los movimientos de baile de Jackson (el rey del rock le enseñó personalmente el 'moonwalk') asistió al set de rodaje como espectador y estuvo presente en los ensayos. También le acompañaron otros amigos cercanos como Marlon Brando, Rock Hudson y Jackie Kennedy Onassis. Los padres de Michael, Joseph y Katherine también le visitaron. Según Landis, Michael pidió que echaran a Joseph; él se negó y tuvo que ser 'escoltado' por la policía hasta la calle. Joseph ha desmentido que esto ocurriera.

05.- Una boa constrictor llamada Muscles era una de las mascotas de Jackson en aquella época. Y también fue una de las invitadas a la filmación de Thriller. En una entrevista de 2016, Quincy Jones (productor del álbum) dijo que la colección de mascotas de Jackson era una presencia omnipresente en el estudio de rodaje. "Un día dije ¿Dónde está Muscles?' y bajamos y Muscles estaba en la jaula del loro. Se acababa de comer al loro y su cabeza se había quedado atascada entre los barrotes de la jaula".

06.- Jackson era entonces un devoto Testigo de Jehová que llevaba sus libros sobre esta y otras religiones al rodaje. Una vez que el clip se terminó, Jackson empezó a entrar en pánico porque miembros de su iglesia le habían dicho que promovía la demonología y el satanismo. Así lo contó su abogado, John Branca, a Vanity Fair. Temeroso de que le excomulgaran, imploró a Landis que destruyera el filme. En lugar de eso, Branca le convenció de que insertara esta nota aclaratoria: "Debido a mis fuertes convicciones personales deseo hacer hincapié en que este filme, de ninguna manera, respalda una creencia en lo sobrenatural".

07.- La modelo de Playboy Ola Ray fue la pareja de Michael en 'Thriller'. En una entrevista con Vanity Fair, Ray reveló que Jackson aparecía todos los días en su caravana... solo para verla mientras la maquillaban. Se llegó a rumorear que ambos mantuvieron un 'affair'. "Lo que hubo entre nosotros fue algo como de jardín de infancia. Yo pensé que era importante para él estar cerca de alguien que le hiciera sentir cómodo, y ese fue mi objetivo principal".

07.- Vincent Price, la leyenda de las películas de terror, grabó la tenebrosa voz hablada del tema en dos tomas. Solo le pagaron por su trabajo unos 1.000 dólares (actualmente 976 €). Después del inmenso éxito del vídeo, el actor manifestó su frustración por la miserable cantidad que había percibido. También confesó que Jackson dejó de contestar a sus llamadas.

08.- Se extendió el rumor de el código de barras UPC que aparecía en Thriller era el número de teléfono de la casa de Jackson. En realidad se trataba de un estudio de peluquería en Bellevue, Washington, que recibió más de 50 llamadas diarias. Una mujer en Youngstown, Ohio, que también tenía ese número de teléfono dijo que aunque los chavales que llamaban eran agradables, algunos adultos eran "bastante groseros e ignorantes".

09.- En su libro de memorias de 1988 – Moonwalk – Jackson explica cómo concibió cada uno de los tres clips que fueron producidos para el álbum Thriller - Billie Jean, Beat It y Thriller -. "Quería ser un pionero en este medio relativamente nuevo y hacer los mejores cortos musicales que pudiéramos hacer".