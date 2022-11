El accidente que le ha dejado a Nathy Peluso una estrella en el culo

Nathy Peluso continúa siendo una de las artistas más influyentes en el panorama musical, pero nos acaba de demostrar que hasta ella puede tener un accidente. A pesar de ello, la cantante siempre consigue sacar un lado positivo, incluso de una caída por las escaleras en mitad de un concierto.

La artista ha sido la que nos ha explicado a través de sus redes sociales lo que le ha sucedido, pero como es "una perra sorprendente", el moratón que le ha salido en el culo tiene una forma especial. "Me caí en la escalera del show pero nadie se dio cuenta porque una es una perra sorprendente, pero me ha salido un chichón con forma de estrella", comenzaba a escribir en el post en el que ha compartido la foto.

Además, no ha podido aguantarse y ha explicado la razón de que este golpe le haya dejado una marca de esta forma: "Porque una no puede luchar contra su condición, el mundo está lleno de señales y de gente maravillosa... como las personas que me acompañan que hacen que este pedazo de show que tiene la energía de 80 camiones sea posible", continuaba.

Como siempre nos ha enseñado Nathy, de todo lo malo se puede sacar algo bueno, incluso de un golpe como el que ha tenido ella. Además, en estas palabras también se ha mostrado agradecida a su público, que le da el poder de hacer lo que más quiere: "Al igual que ustedes, todos ustedes han hecho que estos dias vuelva a ver una luz que hace tiempo que no encontraba. El poder se retroalimenta, el poder se comparte, el poder se transfiere", concluía en este post tan especial.

A lo largo del carrusel que ha compartido, podemos ver a la cantante junto a su equipo, trabajando en sus shows. En cada foto, la artista aparece con una sonrisa de oreja a oreja, menos en la instantánea en la que nos enseña el moratón en forma de estrella que ahora adorna su culo. Solo esperamos que durante su concierto en el Wizink Center de Madrid con LOS40 como emisora oficial, no tenga ningún accidente y disfrute como lo harán todos sus fanáticos.