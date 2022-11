Morat: “Exigirnos más para hacer shows más grandes es uno de nuestros objetivos”

Morat está en el mejor momento de su carrera. Sus más de 10 años de trayectoria les ha servido para exprimir su potencial y conocer en profundidad sus líites. Por ello, con el lanzamiento de Si Ayer Fuera Hoy y su gira ¿A Dónde Vamos? Tour, sabían que la autoexigencia por conseguir un sonido de calidad, a la vez que probaban cosas nuevas, era máxima. De todo esto y más ha hablado la banda colombiana con Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

Las "compañías disruptivas" en Si Ayer Fuera Hoy

"Sentimos que en este disco escogimos las colaboraciones no solo pensando en lo obvio. Queríamos, justamente, involucrar a gente con estilos súper diferentes a nuestra música. Fue el caso de Duki en París y de Feid ahora en Salir con vida. Estamos muy felices con el resultado, porque sentimos que nos estamos incomodando a nosotros mismos y, en el proceso, incomodando a nuestros fans, pero creemos que eso es parte de la vuelta".

Morat, Juanes - 506

La segunda colaboración y los conciertos con Juanes

"La idea de invitar a Juanes nace en paralelo a la idea que tuvimos de hacer un concierto juntos a final de este año. Tenemos dos conciertos en el estadio Atanasio de Medellín. Entonces, ambas ideas nacieron en simultáneo, por lo que de alguna forma se retroalimentaban y se reforzaban, así que nos pareció genial".

Temáticas más allá del amor y el desamor

"Este cuarto disco explora temas completamente distintos a los que, habitualmente, estábamos acostumbrados como, obviamente, el amor y el desamor, que creo que van a ser temas que vamos a seguir explorando durante mucho más tiempo, porque al final es universal y casi inacabable. Pero en este disco tenemos dos canciones, una que se llama Valen Más, que es muy compleja y habla, en primera instancia, de cómo las redes sociales afectan a una persona, pero va más allá y habla de cosas realmente importantes, como el amor propio y otros temas súper transcendentales a nuestra manera de ver. Y está también Las cometas siempre vuelan en agosto que es una primera canción social sobre la historia de Colombia que también nos tiene muy emocionados porque es otra faceta nuestra por completo".

Morat, sinónimo de rock... ¿y reggaetón?

"Hay una intención muy clara en Si Ayer Fuera Hoy de hacer colaboraciones que no fueran tan obvias. Creemos que ya habíamos colaborado con mucha gente que tenía mucho sentido: con Aitana, con Juanes, con Yatra... Pero, al final, sentíamos que teníamos mucho por explorar y, más que hacer reggaetón, la idea era traer a gente que estuviera haciendo cosas muy distintas a nosotros y ver cómo funcionaban cuando ellos se montanban a cantar o a rapear en pistas nuestras. Ponle a Feid rapeando sobre un banjo de Villamil. Sí creemos que estamos proponiendo cosas y poniendo cosas sobre la mesa que antes no se habían escuchado ni visto, y la verdad que creemos que salieron muy bien. Estamos muy contentos con el resultado, aunque al comienzo la gente no entiende muy bien y se pregunta mucho cómo van a sonar [las canciones], pero queremos que todo sea de una manera muy orgánica y acaban acostumbrándose".

Un proceso de producción óptimo

"Para el momento en el que salen las canciones, por la edición y todo lo que hacemos, las hemos escuchado ya demasiadas veces, pero creo que estamos en unos estándares de calidad que no habíamos logrado antes. Las voces, cómo suenan las cosas es impresionante... Y no podemos estar más felices".

El éxito de la gira ¿A Dónde Vamos? Tour

"Una de las cosas que más nos hizo falta durante la pandemia fue el contacto con el público en vivo. Y, sin duda, creemos que además el concierto con el que venimos ahora es el mejor que hemos hecho. De verdad. Es definitivamente uno de nuestros objetivos: constantemente subirnos la barra y exigirnos más para hacer shows más grandes. Nos hemos dado cuenta, con el tiempo, que uno sabe cómo hacer muchas cosas y puede ir aprendiendo con la experiencia, pero hay algo que nunca falla y es llamar a alguien que ya sabe. Entonces, tuvimos la oportunidad de trabajar con un equipo de dirección musical gringo tremendo, con Max y Andy, que nos ayudaron a organizar una parte de los arreglos y nos emocionó mucho porque nos enseñaron a hacer una cosa que los gringos hacen muy bien: cómo sonar como una banda de rock duro, pesado... Un tema de aprender a leer ese lenguaje y ese estilo. Y ese es el show más rockero que hemos tenido y, además, es un show que empieza como un show de banda y termina como nosotros nos imaginamos una fiesta electrónica. Entonces, la energía del show está súper arriba todo el tiempo".

The Black Collection: un merch que apuesta todo al negro

"Le pusimos dress code a los conciertos, que es una cosa que no habíamos hecho. Ya oficializamos que en los conciertos estamos buscando que se vea negro a full. La idea era sacar piezas que les sirviera a la gente. Apuntamos muchísimo a la calidad en temas de material y en propuestas de cortes hay cosas muy innovadores. Queríamos hacer una colección fácil de usar y el negro funciona muy bien para ocasiones formales, ocasiones elegantes...".

Fin de año y primer gran estadio en su Colombia natal

"Es impresionante. No habríamos hecho algo así si no hubiera sido con una persona a la que tenemos tanto cariño como Juanes. Creo que hay una conexión musical y personal muy especial con él. Estamos muy emocionados, porque es nuestro primer estadio en este formato y eso siempre es un hito en las historias de las bandas y la nuestra no es una excepción. Y es un gran cierre de año también".

