Marta y Adrián (‘Secret Story’) se sinceran sobre su verdadera relación con el resto de compañeros

Adrián Tello y Marta Jurado, dos de los concursantes de la primera edición de anónimos de Secret Story, se convirtieron en trending topic por el nuevo vídeo en su canal de mtmad.

En él, la pareja que se formó en el reality (y por la que muchos no apostaban), se sinceró sobre la relación que mantienen en la actualidad con el resto de compañeros de la casa.

Lo más polémico ha sido la respuesta de Adrián sobre su distanciamiento de David Corchero, el que había sido su gran amigo en el reality. "No tenemos mala relación pero tampoco es estrecha. Nos vamos poniendo al día y es él el que se preocupa más por llamar", confesó.

Y señaló los motivos: "El tiempo sin vernos, distanciamiento y no haber tenido alguna conversación que teníamos que haber tenido ha hecho que se enfríe. No me llevo mal y tenemos trato cordial y si nos volvemos a ver seguro que todo estará bien", explicó.

Mientras que Marta también descubre su nueva realidad. "Con Brenda y con Carlos son con los únicos que mantengo contacto estrecho" lamentaba ella y lo argumentaba porque es "un desastre y no mantengo mucho los lzos".

Sin embargo, Adrián señalaba a ambos también como sus relaciones más estrechas pero añadía que él sí mantiene contacto con quien se porta bien con él, por lo que se entiende que el resto no lo ha hecho.

Y es que al salir de la casa los dos tuvieron que enfrentarse a muchas críticas de sus compañeros y por ello la situación ha llegado a este extremo. "Rafa y Carmen han tirado sus pullitas por ahí, Cora hizo un directo en el que me puso a caer de un burro por tener un canal de mtmad", criticó Adrián.