Conoce a los nominados de los ‘Premios For You Fest’ de TikTok 2022: de Lola Lolita a Rosalía

Este martes, 22 de noviembre, TikTok España ha desvelado los nominados y nominadas de los Premios For You Fest. Se trata de la segunda edición que celebra la famosa plataforma de vídeo para reconocer la diversidad y el talento de la comunidad española. ¡Y es que hay mucho! Tras el éxito de su primera entrega en 2021 bajo el nombre de No sabes todo sobre TikTok, ahora llega esta nueva edición con nuevas categorías y cuyos ganadores se desvelarán el próximo 1 de diciembre.

Este 2022 encontramos nueve categorías que celebran la temática de la comunidad de TikTok. Se trata de deportes, entretenimiento, comedia, educación, gaming, diversidad, música, moda y belleza y lifestyle. ¿Lo mejor de todo? Que son los propios usuarios quienes votan a sus creadores favoritos a través de la aplicación. Las votaciones están abiertas del 22 al 27 de noviembre.

Además, la plataforma también premiará las tendencias virales de este año. Por supuesto, en una plataforma donde está tan presente la música, también habrá lugar para los hits que han sonado en la categoría canción del año. Rosalía con Despechá; Lola Índigo con Animal; Chanel con SloMo; y Quevedo y Bizarrap con la Bzrp Music Sessions, Vol. 52, son los nominados.

Os dejamos la lista completa de los nominados y nominadas a los Premios For You Fest de Tiktok.

Deportes

Creador Revelación

@alvarobernalalejandre

@migueldball

@cristimedina96

@raquelcule

Creador Referente

@arigeli

@josemaria_lpz

@futbolcontemo

@sergiopeinadotrainer

Entretenimiento

Creador Revelación

@telocuentosinspoilers

@alberto_boniato

@isluciaferrero

@albert_laro

Creador Referente

@nuriasecret

@pacohdez77

@ibngarcia

@hermoti_

Comedia

Creador Revelación

@pablomeixe

@la_churrera

@gersanc_

@tazarte_

Creador Referente

@mariavalero22

@fabiomnz

@rubentoncess

@aleagullosm

Educación

Creador Revelación

@patriciafedz

@andreorowling

@taramonication

@marcllivina

Creador Referente

@paugarciamila

@doctorfision

@elfisicobarbudo

@dailymarjan

Gamin

Creador Revelación

@viizzzm

@sankhs

@reiginblast

@laurixgames

Creador Referente

@polispol1

@objetivo_gaming_oficial

@h3ctoruiz

@therubenazomc

Diversidad

Creador Revelación

@marinadelgadx

@itslisamnb

@ruben.avilesx

@lunanuevavicky

Creador Referente

@enrique_bernabeu

@alanelruedas

@nahlu__

@dar.ventura

Música

Creador Revelación

@charlieusg

@nevaoficiall

@munic_hb

@inesmanzano_

Creador Referente

@leo.rizzi

@beret1996

@skinnyflakk

@ptazeta

Moda y belleza

Creador Revelación

@immartacamin

@srgpardo

@andywaakk

@lenadepons

Creador Referente

@carla_paucar

@sircrombie

@annersite

@nuria.adraos.makeup

Lifestyle

Creador Revelación

@missuqui

@planesconbarbygant

@cocinaconcoqui

@ismaelcocinillas

Creador Referente

@blondiemuser

@gemelosviajeros

@danielillescas

@lacocinadelpirata

Categorías Star

Vídeo del año

@grtmarta, 'Imitación de Georgina'

@nuriacasasc, 'Tipos de madre'

@xusojones, 'Cierran una tienda conmigo dentro y me quedo encerrado'

@aliciaa_holgado, 'Make up de foto del DNI'

Temazo del año

ROSALÍA - DESPECHÁ

Bizarrap & QuevedoQuevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52

Lola Indigo - AN1MAL

Chanel - SloMo

Tendencia viral del año

@pijayquinqui, Tamara Falcó.

@santobelen, 'One thing about me'

@saracisneros, I'm unstoppable

@ras_tt, 'As an accountant'

Mejor uso de efecto

@clarawt, Red flags machistas

@davidsuaarez2, Quiz fútbol femenino

@lauraescanes, Tap Tap

@nuriauriel, Concha de Oro

TikTok Stars

@jordi.koalitic

@twinmelody

@yunimatstudios

@lolalolita