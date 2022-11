Florentino Fernández revela el contrato millonario de Telecinco que rechazó

Florentino Fernández, más conocido como Flo, visitó el pasado domingo La Roca, el programa conducido por Nuria Roca en La Sexta, para contestar a una pregunta sobre dinero que bien le podrían haber formulado en La Resistencia.

La presentadora, que ha trabajado y coincidido con el cómico decenas de veces, nunca se había atrevido a lanzarle la cuestión, pero este fin de semana se armó de valor y lo hizo: "¿Es verdad que llegaste a rechazar en su momento un contrato de más de 100 millones de las antiguas pesetas?", le preguntó. "No puedo ser contundente porque la gente va a decir, ¿pero estás tonto?", contestó el también actor entre risas, mientras asentía con algo de reparo.

Después de su respuesta, Flo explicó con detalle por qué se negó a aceptar aquella suma de dinero tan importante por aquel entonces, época en la que comenzó a trabajar en la tele de la mano de Esta noche cruzamos el Mississippi (Telecinco). "Fue en el año 97 y llevaba seis meses en la tele. Me ofrecieron 100 millones en nueve meses", comenzó la historia.

El late night show de Pepe Navarro se canceló aquel mismo verano: "Subió al despacho un directivo y me dijo que me quedara con Telecinco. Le dije que yo estaba con Pepe Navarro, y me dijo que él no iba a estar más allí y me querían hacer una oferta. Yo ganaba 380.000 pelas en nómina al mes con Pepe Navarro, que hoy en día serían 2.000 euros por hacer el gilipollas, pero tenía 23 años y venía de ser vigilante jurado y ganar 500 euros", continuó relatando.

"Empezaron ofreciéndome 6.000 euros al mes, y fueron subiendo hasta los 100 millones de pesetas en los nueve meses que tiene una temporada, y que serían 600.000 euros. Equivaldría a unos 50.000 euros al mes", desveló, haciendo hincapié en que dicha oferta le pilló por sorpresa y le dio un poco de miedo, ya que era un recién llegado a la industria del entretenimiento. "Me fui a mi casa, a mi pueblo, y se lo comenté a mis padres. Mi padre, conductor de autobuses, al principio se quedó flipando porque él ganaba una mierda, pero me dijo que preguntase qué es lo que iba a hacer", contó Fernández, por lo que volvió a hablar con la persona que le hizo la oferta millonaria cuya respuesta no fue muy convincente: "A lo mejor con María Teresa Campos haciendo el bobo".

Tras esto, el humorista y actor volvió a su casa. Esta vez, fue su madre quien con solo una frase, se lo dejó claro: "El dinero está muy bien, pero en grandes cantidades es cáncer". "Entendí que eso era que no lo cogiera, así que llegué al señor directivo y lo rechacé", le dijo a Roca. Finalmente, concluyó que "justo Pepe se debió enterar de que me hicieron la oferta y me hizo otra: me ofreció un millón de pesetas al mes y me dijo que me quedaba con él para el año siguiente. Lo firmé sin pensar y me pagó los nueves millones de pesetas, con los que me compré".

Los próximos proyectos de Flo en televisión

Flo, que acudió al programa para promocionar A Todo Tren 2, película dirigida por Inés de León (con Paz Vega, Paz Padilla, Santiago Segura y Leo Harlem), también reveló algunas pinceladas sobre su futuro.

Confirmó que volverá a Masterchef como concursante de una edición especial que se emitirá en TVE durante el mes de diciembre. "Hay un elenco de nueve famositos", detalló.



También señaló que participará en la tercera edición de El Desafío, programa de Antena 3 presentado por Roberto Leal y por el que han pasado celebrities como Lorena Castell, María Pombo, Ana Peleteiro, Omar Montes o Jesulín de Ubrique, entre otros.