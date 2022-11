Chris Hemsworth pausa su carrera tras conocer que tiene un alto riesgo de padecer Alzhéimer

Los peores augurios de Chris Hemsworth se han hecho realidad. El actor recientemente ha estrenado Limitless, un documental en Disney+ sobre la correlación entre los desafíos extremos y la longevidad y, durante la grabación del mismo, ha descubierto que hay una alta probabilidad de que padezca Alzhéimer.

El protagonista de Thor se sometió a una una serie de pruebas médicas para ver qué le deparaba el futuro, si es que había algo, grabado en su propio ADN. Tras hacerse dichos tests médicos, se concluyó que su composición genética incluye dos copias del gen APOE4: una por parte de su madre y la otra de su padre, cuyos estudios se relacionan con un mayor riesgo de enfermedad de Alzhéimer, un trastorno con el que convive su abuelo materno. Y es que una de cada cuatro personas porta una sola copia del gen, pero solo entre el 2 y el 3% de la población tiene ambas, según un estudio del Instituto Nacional de Salud publicado en 2021. Ante esto, la probabilidad de desarrollar Alzhéimer en un futuro aumenta entre ocho y diez veces más.

En el episodio 5 de mencionada mini-serie, la estrella se enfrenta al diagnóstico y lo que supone para su futuro. En su última entrevista con Vanity Fair comenta que enterarse no ha sido duro, pero sí es un motivo de preocupación debido a la doble aparición del gen que, de verse afectado por la enfermedad, estaría en una categoría de mucho mayor riesgo. Expresa que "mi preocupación era que simplemente no quería manipularlo ni dramatizarlo en exceso, y convertirlo en una especie de tontería de empatía, o lo que sea, para entretener. No es como si me hubieran entregado mi renuncia".

Lejos de retorcerse en la miseria por la noticia, ve el diagnóstico como una bendición, ya que a partir de ahora puede proceder a tomar medidas para controlar el riesgo, mantener su salud física y mental e intentar retrasar los síntiomas durante el mayor tiempo posible. "El beneficio de los pasos preventivos afecta el resto de tu vida... Se trata de gestionar el sueño, el estrés, la nutrición, el movimiento, la forma física... Son todas las mismas herramientas que deben aplicarse de manera consistente", declara Hemsworth.

Debido a esto, el actor ha explicado que no aceptará cualquier papel, sino que analizará a conciencia los futuros proyectos en los que participará en el mundo cinematográfico. Todo ello, en favor de prioprizar el tiempo que pasa con sus hijos y con su mujer, la también actriz Elsa Pataky: "Ahora, si algo me va a alejar de mi familia y mis hijos, tiene que ser una experiencia positiva, constructiva y colaborativa. Filmé con Goerge Miller la nueva precuela de Furiosa, que forma parte de la saga Mad Max, porque le dije a mi agente: "Ahí es donde quiero invertir mis horas de trabajo, con alguien que es amable, colaborativo e interesante.

Una vez haya terminado todos los compromisos en los que está envuelto y los contratos que ha firmado antes de conocer que podría desarrollar Alzhéimer, se tomará una pausa. Un tiempo libre que pasará junto a su familia. "Cuando termine esta gira, me iré a casa y tendré una buena cantidad de tiempo libre y simplemente simplificaré. Estar con los niños, estar con mi esposa", señala a la revista.