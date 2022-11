Sofía Reyes presenta ‘Luna’, primer anticipo de su nuevo disco

Sofía Reyes ya tiene casi listo su nueva aventura musical. Un nuevo proyecto discográfico del que de momento no conocemos su título pero sí su primera tarjeta de presentación. Se trata de Luna, nuevo single de la intérprete que sirve como adelanto de un cambio sonoro muy importante con respecto a lo que nos tenía acostumbrados.

"La canción habla de un amor muy bonito, divino, que puede llegar a mover en ti una persona y que te ayuda a conectar contigo mismo. Me cuesta explicarlo pero de esto habla Luna" explicó la artista durante una entrevista en LOS40 Argentina.

La cantante asegura estar muy emocionada aunque con los típicos nervios de un futuro álbum cuya trayectoria cambia el rumbo de su carrera: "Superó mis expectativas. El álbum lo empecé a escribir en Hawaii. Estando allí me sentí muy influenciada en canciones como Luna y relacionados con la tierra. En todos sitios donde he viajado he comprado instrumentos diferentes y siento que este single es música y vídeo que representa a la sociedad de estos momentos".

Acostumbrados al tsunami de los sonidos urbanos latinos, Sofía Reyes precisa que este trabajo tendrá menos de ese sabor que sus anteriores proyectos: "Creo que sí dejé atrás cosas. No es tan urbano tampoco y quería atreverme a probar otros sonidos y otras ideas. Originalmente quería hacer la segunda parte de Mal de amores pero al final suena a otra cosa. Al principio me dio algo de miedo el cambio porque quería hacer más cumbias pero el desarrollo del disco me llevó por otros lugares. Todo el trabajo fue en equipo. Tiene sonidos latinos pero hemos estado probando instrumentos y experimentos sonoros que era el objetivo de este viaje musical".

Ahora la gran duda que queda por resolver es cuándo podremos disfrutar de este elepé al completo más allá de las canciones que Sofía Reyes presente de aquí al 2023: "Vienen cosas muy bonitas. Es un disco muy bonito y tiene un poco de todo. Hay urbano, no crean que me fui de todo, porque el urbano me gusta mucho. Me he inspirado mucho también en documentales de Chavela Vargas. Es un álbum muy bonito y muy completo y creo que al final del todo lo más honesto de cómo soy yo. Estamos terminando todas las canciones y cambiamos de idea de cuál será la mejor para ser single pero quiero terminar el disco este año. Quiero irme en Navidad con la paz de que el álbum esté listo para lanzarse en 2023".

Este mismo 2022, Sofía ha sacado Mal de Amores, un álbum donde la artista explora toda clase de sonidos: desde la ranchera hasta la bachata. Un disco en el que la cantante explora los sonidos característicos de su México natal. ¿Con qué nos sorprenderá en 2023?