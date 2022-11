Las canciones más icónicas de Pablo Milanés que fueron verdaderos éxitos en España

El mundo de la música está de luto este 22 de noviembre. En una fecha tan señalada como Santa Cecilia, un momento muy especial que une a artistas de todo el mundo bajo el paraguas de la celebración de su patrona, el ambiente es de todo menos festivo para los amantes de la música y la cultura iberoamericana.

Hace solo unas, durante la madrugada que ha unido al lunes 21 de noviembre con este martes 22, el cantautor cubano Pablo Milanés ha fallecido en Madrid a los 79 años tras permanecer ingresado en un hospital de la capital en el que trataba de recuperarse de un cáncer que sufría desde hace años y la realidad es que la noticia de su defunción ha sido un verdadero jarro de agua fría para la industria musical y los amantes del arte en general.

Pablo Milanés fue un verdadero maestro. Un gran exponente de la música cubana y el que está considerado, junto con Silvio Rodríguez y Noel Nicola, como uno de los fundadores de la Nueva Trova Cubana, un movimiento que nació en los sesenta y que presentaba tintes políticos y sociales.

Pero Milanés no solo sonó en Latinoamérica. Su música trascendió hasta el mundo y en España, entre la parte final de los setenta y los primeros años de los ochenta, canciones como El breve espacio en que no estás, Te quiero porque Te quiero, Amor y Yolanda llegaron incluso a convertirse en verdaderos éxitos musicales en nuestro país e incluso a colarse en la lista de Los 40 Principales. ¡Aquí te los dejamos para que los disfrutes en su honor!

1. Amor

Amor

Dentro del álbum Aniversario que Pablo Milanés lanzó en 1979 se encuentra la canción Amor, un tema con versos van icónicos como "Tus ojos no son luceros, que alumbran la madrugada, pero si me miran siento que me tocas con tus manos".

2. El breve espacio en que no estás

Pablo Milanés - El Breve Espacio En Que No Está (En Vivo Desde La Habana, Cuba)

Otro de los grandes hits en España de Pablo Milanés es El breve espacio en que no estás. Esta canción de 1984 es un verdadero cántico al amor y al desamor.

3. Mis 22 años

Pablo Milanes - Mis 22 Años.

Mis 22 años también enamoró al público de nuestro país. Esta triste canción en la que la guitarra y la voz del cubano son los únicos protagonistas, es verdaderamente desgarradora y al escucharla, es prácticamente no emocionarse.

4. Te quiero porque te quiero

Te Quiero Porque Te Quiero

Te quiero porque te quiero es otro de los temas más exitosos de Pablo Milanés. Al contrario que Mis 22 años, esta es una canción alegre cargada de ritmos caribeños, trompetas y una letra totalmente optimista.

5. Acto de fe

Acto De Fe [Creo En Ti]

Otra de las canciones de Pablo Milanés que más sonaron en España durante la década de los ochenta fue Acto de fe, una canción homónima del disco que la alberga que, pese a tener un ritmo un tanto lento, es un verdadero himno optimista.

6. Yolanda

Yolanda

Por último, pero no menos importante, está Yolanda, la canción más famosa de Milanés en España y en el mundo entero. Sin duda, es el tema que ha marcado su carrera musical y el favorito de su público, que durante cinco décadas le ha exigido escuchar esta canción dedicada a su segunda mujer, Yolanda Benet. En España, Yolanda ha sonado hasta en tres ocasiones en la lista de LOS40, la primera vez en su versión original durante el año 1982; la segunda bajo la voz de la cantante brasileñá Simone, durante el año 1985, y la tercera lo hizo a cargo del grupo malagueño Danza Invisible, que la subió a la lista el año 1991.