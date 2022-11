David Guetta con Bebe Rexha, Harry Styles, y Rema con Selena Gomez golean en la lista de esta semana

David Guetta y Bebe Rexha han vuelto a lo más alto de la lista de LOS40 esta semana con I’m good (blue); es la tercera vez que juntos conquistan el número uno de nuestro chart desde que comenzaron sus colaboraciones. Pero el ranking trae otros movimientos dignos de mención, empezando por un cambio importante en el récord de permancia: tras la salida de lista de Dile a los demás, de Dani Fernández (que fue número uno), ahora la distinción recae en Harry Styles con uno de los dos temas que tiene en el chart, As it was (tres veces número uno), que lleva 32 semanas con nosotros. La subida más destacada es la de Rema y Selena Gomez con Calm down, que asciende nueve posiciones y se planta en el #17. Son novedad Rosa Linn con Snap (entrada más fuerte al #23) y Dani Fernández con Juancho de Sidecars con Plan fatal (#30). Tony Aguilar presenta el vídeo con el repaso completo en imágenes.