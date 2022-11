Polémica en redes por la respuesta de ‘El Xokas’ a Irene Montero: “Ponte a trabajar”

Las redes están completamente revolucionadas tras la publicación del nuevo anuncio del Ministerio de Igualdad, cuyas referencias no han tardado en ser identificadas por los usuarios. En una de las escenas, muestra a un joven streamer que cuenta cómo su amigo nunca se emborracha y siempre "pilla cacho con chicas muy borrachas". Unas declaraciones que fueron pronunciadas por El Xokas, streamer famoso español, hace unos meses.

El anuncio, que lanza un claro mensaje para luchar contra la violencia machista, parece no haber gustado a todos. Y uno de los afectados ha sido el mismísimo Xokas. De hecho, no ha tardado en pronunciarse al respecto en sus canales de Twitch y Youtube, a través de los cuales ha respondido a la ministra Irene Montero.

En primer lugar, ha criticado que se gaste "dinero público" en hacer este tipo de publicidad. "Estaría muy bien, si es posible, que lo utilizases para cosas importantes y no para hacer anuncios de decenas de miles de euros en los que calumniar a gente que hace lo mismo que tú pero de manera correcta", señala el streamer. "Estaría bien que lo utilizases para implementar leyes que no saquen a los violadores de las cárceles", añade.

Pero la cosa no ha quedado ahí. "Yo nunca hablo del gobierno. Yo nunca hablo de política en mis discursos porque creo que es algo que divide. Y porque yo he votado a la izquierda y a la derecha. Me considero una persona conservadora y progresista al mismo tiempo. Pero, de verdad, haces que pierda la fe. Haces que pierda la p*ta fe. Ponte a trabajar y deja de tirar el dinero público que nos cuesta tanto ganar", concluye.

El Xokas responde al Ministerio de Igualdad diciendo que en un anuncio le difaman cuando solo han repetido lo que el ha dicho. pic.twitter.com/fKmOs2qSYP — AKN+47 (@AKN4710) November 23, 2022

La respuesta del streamer a la ministra han dividido a los usuarios en las redes sociales. "A mí me asusta, y mucho, la de cantidad de gente que se cree que lo que dice el Xokas es normal y le están haciendo algo injusto. Y que justifica, todavía más, este tipo de campañas", dice @SerDiaz_. "Yo soy el Xokas y mañana estoy viendo cómo nieva en Andorra", añade @ElyonMan.

Y tú, ¿qué opinas de las palabras del streamer? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? ¿Y de la campaña del Ministerio de Igualdad?