¿Está ‘Pesadilla en la cocina’ guionizado? La dueña de un restaurante habla claro sobre cómo se graba

La octava temporada de Pesadilla en la cocina va a llegar a La Sexta este jueves 24 de noviembre. El cocinero madrileño Alberto Chicote volverá a colarse en algunos restaurantes de España para restaurarlos y darles una vuelta más positiva a su imagen.

Ya son nueve años llevando a cabo esta labor, lo que ha hecho que Chicote haya recorrido ya una larga lista de locales de hostelería y deleitarnos con algunos de los mejores momentos que nos ha dado la televisión española. Pues bien. Ahora la dueña de uno de estos restaurantes, en concreto de Don Super Pollo, ha querido acercarnos a todos a los entresijos del programa y ha compartido cómo se graba realmente en su cuenta de TikTok.

El cocinero visitó el negocio de Helena hace seis años para salvarlo y conseguir ganarse de nuevo el cariño de los que un día fueron sus clientes. Para empezar, ha desvelado que para participar en el programa debes enviar un casting y contar por qué Chicote debería visitar el restaurante. Si es seleccionado, se debe entregar una copia de las llaves al equipo del programa para poder montar todo el sistema de cámaras. "Estuvimos grabando cuatro días. Doce horas, desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche. Incluso había días que más", explica.

"Alberto es una persona muy agradable", añade Helena. Asegura que no es ni muy simpático ni muy desagradable, sino "normal". Eso sí. El cocinero aparece cuando tiene que grabar las escenas.

¿Está Pesadilla en la cocina guionizado? "No. Lo que sí es cierto es que ellos llevan una estructura porque es un programa que está editado. Entonces, por ejemplo, hay una escena en la que me llaman y me dicen 'Helena, vente para aquí que hay un problema'. Yo cuando voy no me dejan entrar hasta que ha pasado una hora porque ellos están rodando y entonces me dicen 'ahora puedes pasar'. Guionizado no está pero sí que ellos marcan los tiempos", añade.

Helena también deja claro que desde que firmas los derechos de imagen, el equipo del programa te pide que no toques nada del restaurante. "Por eso muchos restaurante se quejan de que no les dejaban limpiar. Claro, porque ellos construyen su programa en base a tu limpieza y a tu local. Si tú limpias cuando vienen a grabar, no hay programa. Entonces ellos construyen su programa en base a que yo no estaba y que había problemas de personal", explica la dueña de Don Super Pollo. Y los problemas eran "reales".

Y tú, ¿recuerdas algún momento icónico de Pesadilla en la cocina?