Vicky Martín Berrocal va al kiosko a comprar las revistas y da pie a un debate: ¿Papel o digital?

Había un tiempo en el que cada poco te encontrabas un kiosko de prensa. Los padres compraban el periódico a diario y los jóvenes se hacían con las Super Pop, Ragazza o revistas del momento. Pero eso, a las nuevas generaciones, que han crecido en lo digital, les suena un poco a chino.

Vicky Martín Berrocal es de las que siguen yendo a comprar sus revistas de moda a esos kioskos y así lo ha dejado claro en sus redes. “No es una guerra entre lo físico y lo electrónico, simplemente son dos formas de leer un mismo contenido. Hay lectores que prefieren leer en digital por su practicidad y hay lectores que prefieren leer en papel por motivos nostálgicos o simplemente por su facilidad de uso. Quizás yo sea una de ellas…”, confesaba.

“Lo bueno es que ser de un determinado formato no te cierra las puertas para pasarte al otro. Tú cuál prefieres?”, preguntaba a sus seguidores.

Debate abierto

“PAPEL FOR EVER!!!!!!!! Papel 📄 ❤️”, aseguraba Marta Sánchez. “Eso es!!”, se ponía de su parte su hija, Alba Díaz. Pero no eran las únicas en opinar. Muchos se han apuntado a la encuesta y hay un claro favorito. El papel sigue triunfando, aunque haya algún defensor de lo digital.

Digital, más cómodo. Nos pesa y puedes ampliar la letra 😂

Ambos, pero el tacto y olor del papel me chiflan y los guardapáginas más 🎈🎈🎈😘😘

Papel…Todo un ritual ir a comprar las revistas cada mes!!!!😍😍😍

La revista física me encanta 😍 siempre

Papel….y tu abrigo!! 😍

Soy periodista y papel siempre. Lo mejor para echar la tarde o irte a la playa 🥰🥰🥰

Nada comparable con el placer de ojear, pasar página, recortar una foto, leer sin wifi, narices.

Prefiero papel, mirar una y otra vez las páginas que te han encantado. Las guardo y luego las repaso sobre todo las de moda 😍

DIGITAL😍! Cómodo y eco🤣

Lo importante es leer, cada uno que elija su formato. Viva la lectura 📖

Papel y subrayar lo que me interesa , frases palabras,ideas me encanta😂

Otros intereses

Aunque ella ha planteado un debate sobre el papel o lo digital, lo cierto es que siempre hay seguidores que se fijan en otras cosas y siendo ella, normalmente tiene que ver con su estilismo.

Estoy enamorada de tus gafas… entiendo que son de tu colección, qué modelo es y donde las puedo encontrar?? Gracias ♥️

Lo tuyo es una excusa😂😂😂 para lucir el bolso 😂

Llevas unas zapas 😍 que modelo de new balance son ??

Me encanta tu abrigo. De dónde es?

Ella no ha dudado en contestar que el abrigo es de Zara, de la colección Kaia Gerber.