Tamara Gorro cuenta la verdad sobre su cuenta falsa de Instagram: “Lo confieso”

La vida de Tamara Gorro ha sido una montaña rusa de emociones este año. La influencer ha vivido varios momentos que harán que no olvide nunca el 2022. No solo se enfrentaba a la separación de su marido Ezequiel Garay, en la que finalmente el amor triunfaba y se reconciliaban, sino que sufría la pérdida de su princesa, Valeria, que fallecía con tan solo cinco añitos.

Cada día que pasa la empresaria se acuerda de ella e, incluso, sigue cumpliendo las promesas que le hizo. Por ejempo, este fin de semana hizo un Market solidario para una de las fundaciones contra el Cáncer Infantil: "Ilusión, alegría, emoción, cercanía, solidaridad y humanidad", así definía Tamara el maravilloso sábado que había vivido.

Sin embargo, aunque a veces los momentos malos parecen que ganan a los buenos, la instagramer también ha vivido muchos momentos felices este año que compensan la balanza. Lo último ha sido su vuelta a los platós de televisión convirtiéndose en colaboradora de 'Y ahora Sonsóles'.

Su vuelta a televisión

Era el pasado mes octubre cuando Tamara se reincorporaba a esta nueva oportunidad laboral. Desde entonces, está viviendo cada tarde con mucha ilusión y, sobretodo, con mucha sinceridad y espontáneidad, algo que, sin duda, caracteriza a la colaboradora.

Tanto es así que esta semana, tras analizar a los seguidores que Shakira sigue en Instagram e investigar el uso que hace de su perfil, la influencer ha confesado tener una cuenta falsa: "En las redes también hay cuentas falsas. Podéis dejaros de seguir y seguir con cuentas falsas para cotillear por otra cuenta", empezaba diciendo. Tras ello, ha reconocido que ella cotillea "a gente que alomejor no me cae bien".

Un tema que ha generado debate entre sus compañeros y que ha hecho que la presentadora del magacín reaccione. Sonsóles ha reconocido que no tiene ningún tipo de interés en las personas que no son de su agrado, por lo que, sintiendolo mucho, prefiere no seguir el consejo de su compañera.