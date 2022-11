Diego Luna nos cuenta como habría sido ‘Andor’ sin las restricciones de Disney en cuanto a escenas sexuales

Después de 12 capítulos, Andor ha acabado sus andanzas en Disney+ -al menos, su primera temporada-. La serie del universo Star Wars ha contado con la aprobación general del público, ya sea por cómo explora otros géneros no tan vistos en la franquicia o gracias a la actuación de su reparto. Aunque hay cuestiones que se han quedado en el tintero… Y que el propio protagonista nos ha respondido.

Con motivo del final de la serie, Diego Luna ha hablado con LOS40 sobre la serie, incluyendo uno de sus aspectos más polémicos. El showrunner, Tony Gilroy, concedió una entrevista al medio estadounidense Variety sobre cómo desafiaron los límites impuestos por Disney para la ficción, entre los que se incluía el sexo.

De lo más cauto, Gilroy contó que "no podemos tener sexo. Hay un nivel de violencia que no podemos mostrar. Hay límites sobre lo que podemos hacer. No podemos hacer cosas que haríamos. Pero aun así, estamos bien". Por ello, la pregunta al actor mexicano era obligada: ¿Hubiera sido mejor la serie de haber podido incluir todo lo que querían?

Está claro que se ha involucrado al máximo, quizá porque Cassian Andor es uno de los personajes más celebrados de su carrera. Por ello, su respuesta es de lo más esclarecedora si nos remontamos al tipo de serie que pudo ser: "Yo creo que hubiera sido distinta", comienza a responder a LOS40.

"A mi no me parece que perdimos una oportunidad. Yo creo que es interesante que Star Wars siga siendo un contenido que se puede ver en familia, para mi esto es importante. Ahora, es un contenido oscuro complejo pide una paciencia, hay que ir cocinando, hay mucha política. Es una serie muy madura", concluye.

Sin duda, el Andor que se ha presentado al mundo no es el que siempre estuvieron dispuestos a enseñarnos, aunque sí el que más se adapta a todo lo que la franquicia ha construido a lo largo de las últimas décadas. Además, con este tono, cuadra aún más con la película que expande su historia, Rogue One.

De Andor a Rogue One

Precisamente, gracias a Rogue One, Luna ya tiene recorrido en el universo ideado por George Lucas. Participó con el mismo papel en la película de 2016, por lo que es de los pocos actores de la factoría que ha trabajado tanto en la gran pantalla como en la pequeña.

Pero, ¿hay diferencias a la hora de hacer ambos proyectos? Según él, sí: "Hay muchísima diferencia. Porque el formato te permite cosas opuestas. En una película tienes dos horas, la capacidad de síntesis es lo que te salgas. En una serie que son diez horas, imagínate lo que hay dentro" dice que la empatía que puedes generar con los personajes es más profunda, en referencia a su ya mítico Cassian Andor, el cual puede cocinar lentamente y que en el momento de la acción, puedes sentir que ya conoces al personaje íntimamente".

Andor ya está disponible en Disney+.