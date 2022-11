¿Quién será Nº1 este sábado? Manuel Turizo, Rosalía, Guetta & Bebe Rexha y Ana Mena & Belinda, favoritos

Pues ya está aquí el fin de semana del Black Friday, y en #Del40al1CocaCola lo celebramos volviendo a sortear dos súper packs cada uno de los cuales contiene un iPhone 14 PRO, un Apple Watch SE y unos AirPods de tercera generación. Y esto sí que es un Black Friday: por 1,23 € que cuesta participar puedes llevarte el lote tecnológico con los dispositivos con los que todo el mundo sueña. Ese será uno de los platos fuertes del programa de este sábado, pero hay mucho más…

Lotes Black Friday. / #Del40al1CocaCola

No un viernes negro, sino un sábado de color de rosa puede ser lo que viva alguno de los artistas que compiten por el número uno de la lista. Actualmente tenemos en el primer puesto a David Guetta y Bebe Rexha con I’m good (blue), por segunda semana no consecutiva. En el #2 está Manuel Turizo con La bachata, en el #3 Rosalía con Despechá y en el #4 Ana Mena y Belinda con Las doce. Todos ellos se han colgado ya el oro, en el caso de MTZ dos veces, y en el de Rosalía, tres. OneRepublic llevan unas cuantas semanas acechando el primer puesto con I ain’t worried, su tema para la banda sonora de Top Gun: Maverick, y ahora está en el #5. No conviene descartar a Bizarrap y Quevedo (#6), Shakira y Ozuna (#7) y Sangiovanni y Aitana (#8).

La candidata esta semana es muy top. Se trata nada más y nada menos que de Taylor Swift con su último single, Anti-hero. En lo que llevamos de noviembre la estadounidense ha acaparado récords, premios, halagos por parte de compañeros de profesión…, y ahora puede sumar a su lista de logros el entrar en la lista de LOS40 con este sencillo. Para que suceda, debéis apoyarla en Twitter con el HT #MiVoto40TaylorSwift.

DePol, que es farolillo rojo esta semana con Quién diría (llegó hasta el #14 en su apogeo), será el invitado VIP de Tony Aguilar en el transcurso del programa. Será un placer charlar con el barcelonés, una de las revelaciones de 2022, que ahora está de actualidad por otro estupendo sencillo, Qué bonita. Le pediremos, cómo no, que vote por su canción favorita de la lista.

Por votar en antena (900 35 40 40) regalaremos el juego Party & Co. de Disney con motivo del estreno dei Strange World; un divertidísimo juego de mesa para disfrutar en familia. ¿Se presentarán, además, nuevos candidatos? Sí. ¿Recordaremos números uno históricos en La Máquina del Tiempo? También. Os prometemos que durante cuatro horas no habrá tregua: solo buena música y buen rollo. ¡Os esperamos!