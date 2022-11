Geoff Wonfor, director de 'Anthology' de los Beatles, muere a los 73 años

Geoff Wonfor, cineasta británico ganador de un Grammy que dirigió la aclamada serie documental Anthology de los Beatles y trabajó en el programa musical de la década de 1980 The Tube, así como en varios proyectos junto a Paul McCartney, ha fallecido a los 73 años.

Su muerte fue confirmada el martes por su hija Sam Wonfor, quien dijo que murió en Newcastle (Australia), donde creció.

My incredible Dad and our kids' amazing Gramps died yesterday. We thought he'd live forever. We'll love, remember and miss him every day. ❤️

The Beatles Anthology fue el proyecto enfocado en la historia musical del grupo británico The Beatles que consistía en un documental de ocho episodios, tres álbumes y un libro monográfico. Coincidiendo con la publicación del sencillo Free as a Bird y el álbum Anthology 1, The Beatles Anthology fue emitido en ITV para el público británico y en ABC para el público estadounidense en 1995.

La serie de episodios que conformaban The Beatles Anthology fue emitida en orden cronológico, partiendo de los primeros años desde la formación del grupo en 1957 hasta su disolución en de 1970. Wonfor, que pasó casi cinco años haciendo la película, combinó la narración de los acontecimientos con imágenes de archivo del grupo. Los detalles de la historia de la banda corren a cargo de sus propios componentes, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, a través de entrevistas realizadas. Wonfor además intercaló imágenes de archivo con nuevas entrevistas a los entonces tres sobrevivientes de los Beatles (McCartney, Ringo Starr y George Harrison, quien murió en 2001).

Entre los retos de Wonfor estaba incluir declaraciones de John Lennon, asesinado el 8 de diciembre de 1980. "Era muy elocuente (en las entrevistas). Se me ocurrió la idea de escuchar las entrevistas que ya le habían hecho... y luego planteé exactamente las mismas preguntas a los otros tres Beatles, así que parecía que los cuatro estaban respondiendo a las mismas preguntas", dijo Wonfor a Los Angeles Times en 1995.

Para acompañar al documental, se publicaron además tres volúmenes dobles, tanto en formato vinilo como en disco compacto, con material nunca antes publicado oficialmente. Dos días después de la primera emisión, vería la luz Anthology 1, el primero de los tres álbumes que recogía la carrera musical del grupo desde 1957 hasta 1964. Además, contiene las primeras grabaciones de la banda realizadas por The Quarrymen, inéditas hasta la fecha, además de la canción Free as a Bird, basada en una grabación incompleta de Lennon.

El 18 de marzo de 1996, tendría lugar la publicación de Anthology 2, con maquetas y temas en directo. Meses más tarde, en octubre, sería publicado Anthology 3, el tercer volúmen de la trilogía que incluye canciones descartadas y demos de las sesiones de grabación de The Beatles, Yellow Submarine, Abbey Road y Let It Be.

Al documental y los tres álbumes, hay que añadirle un libro con entrevistas de los cuatro miembros de The Beatles y de otros personajes relacionados con la formación, así como material fotográfico inédito.

The Anthology ayudó a renovar la obsesión mundial por una banda que apenas había sido olvidada y le valió a Wonfor y al codirector, Bob Smeaton, un Grammy en 1997 por el mejor vídeo musical de formato largo.

Wonfor también dirigió estos dos vídeos de Paul McCartney: In the World Tonight y Young Boy. También dirigió un vídeo de un concierto de McCartney en el Cavern Club, el lugar de Liverpool donde los Beatles tocaron muchos de sus primeros shows. Además, estuvo presente en una "reunión" de los Beatles de la década de 1990: el vídeo de Real Love, una canción que Lennon dejó sin terminar y que el resto de la banda completó y grabó.

Sus otros trabajos incluyen Band Aid 20, un documental sobre la regrabación del aniversario de la canción benéfica británica Do They Know It's Christmas? y Sunday for Sammy, un tributo al difunto actor Sammy Johnson.

Wonfor ya destacaba desde la década de 1980, cuando dirigió varios episodios de The Tube e hizo un documental sobre Shanghai Surprise, un largometraje producido por Harrison y protagonizado por Madonna y Sean Penn.