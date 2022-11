Omar Montes trae ‘Quejios De Un Maleante’, su álbum más especial con un claro homenaje a sus raíces

Si hay algo que Omar Montes nos ha demostrado a lo largo de todos estos años es que su barrio, el madrileño Pan Bendito, es uno de sus mayores orgullos. Allí creció y aprendió que la felicidad no te la da lo material, sino el calor con el que te arropan tanto tu familia como tus amigos, que al final son la familia que uno elige.

La música también ha tenido un papel muy relevante en su vida. Aún recuerda cuando su abuelo reproducía sus cintas favoritas de Camarón y le introducía en un género que hoy es su banda sonora diaria. Este es el flamenco. Tanto es así que este 25 de noviembre nace Quejíos De Un Maleante.

LOS40 Urban pudimos asistir a la presentación del álbum en las oficinas de Sony Music. El propio Omar decidió personarse para desvelarnos algunos detalles más profundos y personales de la creación de este proyecto, y descubrimos que se trata de su trabajo más ambicioso, personal y especial. Un trabajo que une el flamenco con ritmos urbanos, como el drill y el reggaeton, para acercarnos al universo musical del madrileño.

Quejíos De Un Maleante ha sido creado durante un año y medio sin parar. Es un claro homenaje a sus abuelos, para que el día que ya no estén se vayan con los quejíos de su nieto cantándole al género que tanto han idolatrado junto a los artistas que siempre los han inspirado. Y es que Omar llega con colaboraciones que acercan las voces de muchos referentes del flamenco a las generaciones más jóvenes, que quizás estén más alejadas de este género. "No quiero sonar pretencioso, pero quería que fuese una música que se tenga que estudiar el día de mañana. Quería hacer mi Lágrimas Negras", declaraba en la presentación del disco.

Israel Fernández, Duquende, Estrella Morente, Jaire De Remache, Farruquito, Farruko, C. Tangana, La Tana, Juan Antonio Salazar, Paquete, Malú y Capullo de Jerez son los que acompañan al madrileño en este nuevo proyecto. Muchos de ellos sorprenden, ya que no se prestan a cualquier trabajo, pero tras descubrir las inquietudes de nuestro protagonista, no dudaron en aceptar la propuesta.

Tracklist de 'Quejíos De Un Maleante' / Foto de promoción

El disco empieza con una introducción en la que podemos escuchar las voces de los abuelos y la madre de Omar. Como si nos hubiesen invitado a una sobremesa, discuten sobre la actitud del cantante. "Está todo el día en la calle. Un día nos busca la ruina", dice su madre. Así se presenta Quejíos De Un Maleante.

Otro de los temas que incluye es Bulería De Los Maleantes, que él mismo ha desvelado que se trata de una historia real. La percusión recae en manos de El Piraña, otra gran leyenda del flamenco. Cuenta una "historia de gitanos", haciendo referencias a la mítica tradición del pañuelo y a la conquista de una joven.

Omar también hace referencia al ámbito de los robos. Un claro ejemplo es Placa Alemana, el tema que comparte con Israel Fernández y en el que hace referencia a la historia de un robo con una jerga de "ladrones madrileños". Y es que, tal y como explica Omar, la placa alemana es la que ponen los ladrones en la matrícula de los BMW 530, que son los vehículos que se usan normalmente para robar. De esta forma, consiguen evadir la identificación de dichos coches a través de las cámaras de seguridad.

Quejíos De Un Maleante se ha convertido también en uno de los mayores retos de Omar, que se aleja del autotune para así mantener la propia esencia del flamenco. Tal y como ha desvelado en la presentación, se vio tan atrapado en este trabajo que instaló un colchón en el estudio para aprovechar cada minuto de inspiración.

Sobre su tema con Malú, Siempre Fui Él, asegura que tuvo que modificar otras tres versiones para conseguir dar con el resultado final. Con Jorge Pardo a la flauta, une los sonidos del tanguillo y el dancehall para hablarnos de una historia real en la que cuenta cómo el propio Omar creó una cuenta falsa en Instagram para hablar con la que un día fue su novia. Pero a su "performance" le llegó la "contra-performance", ya que la joven conocía sus intenciones y sabía quién se escondía tras dicha cuenta.

Cuando escuchéis el tema de mi disco con Malu os va a cambiar la vida. — Omar Montes (@omarmontesSr) November 17, 2022

Una portada muy drill

El estilo de Omar también se ve reflejado a la perfección en la portada de este nuevo disco. Introduciendo algunos elementos que lo definen, hace una exaltación de su barrio Pan Bendito con una estética propia del drill. Deja claro que es capaz de convertirse en el Robin Hood de Carabanchel, desafiando las leyes para defender lo que es suyo y lo que le ha convertido en lo que es actualmente.

Portada del nuevo disco de Omar Montes / Foto de promoción

Eso sí. Para él, en este caso, la violencia no es una respuesta, por lo que decide usar el arma que más poder le ha dado para defenderse: la música. Porque para Omar Montes, ser un maleante va en su ADN, pero cantar sobre ello al ritmo de un palo del flamenco, aún más.

Quedan unas horas para escuchar Quejíos De Un Maleante.