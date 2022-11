Paulo Londra navega por diversos en géneros en ‘Back To The Game’, su nuevo álbum

Se acabó la espera. Los fans de Paulo Londra pueden escuchar, al fin, el nuevo trabajo de su artista favorito. Back To The Game aterriza en las plataformas digitales para demostrarnos que el argentino ha vuelto para siempre.

Se trata de uno de sus proyectos más especiales, ya que, no solo supone su vuelta, sino también porque navega entre diversos géneros con los que demuestra su gran versatilidad musical. En el disco escuchamos desde punk rock hasta reggaeton, pasando por cumbia, freestyle y dance.

Back To The Game incluye nada más y nada menos que 16 canciones, entre las que se encuentran sus colaboraciones con Ed Sheeran, Timbaland, Travis Barker, Feid y su amigo de la infancia Joaqo. Aunque la sorpresa ha sido la canción junto a Lit Killah, Necio, ya que ambos han compartido años de rimas improvisadas en las calles y en los escenarios.

El regreso de Londra ha sido uno de los acontecimientos más esperados después de tres años estando alejado de la actualidad musical. Tanto es así que el argentino ha querido celebrar el comienzo de esta nueva era con el calor de parte de su público argentino en el Parque de las Tejas de Córdoba este 23 de noviembre. Unas 50.000 personas se han presentado para vivir el estreno de Back To The Game con el mismísimo Paulo, que ha interpretado seis de las canciones que forman parte del tracklist.

"23 de noviembre de 2022 Dios me dio la oportunidad de volver a sentir ese amor en gritos en llantos en música en compañía en familias en mi Cordoba querida, sabiendo que deje una huella en los corazones desde hace tiempo, me hicieron mucha falta, pero gracias por hacerme saber que no estoy solo, este álbum de regreso es para ustedes y para mis hijas. Esto es #BACKTOTHEGAME #LEONESCONFLOW @litkillah sos la bestia hermano", dice nuestro protagonista en sus redes sociales.

Paulo Londra ha vuelto oficialmente a las andadas, y lo ha hecho con su proyecto más versátil y sincero. Y tú, ¿ya has escuchado Back To The Game? ¿Cuál es tu canción favorita?