Canciones contra la violencia de género para alzar bien fuerte la voz

Este viernes 25 de noviembre, tal y como viene sucediendo desde el año 2000, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una jornada dedicada a combatir cualquier tipo de agresión contra este colectivo que coincide con la fecha en la que, en 1960, fueron asesinadas en las tres hermanas Mirabal: las activistas de República Dominicana Patria, Minerva y María Teresa.

Así, el 25 de noviembre, junto al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es en pleno siglo XXI una fecha marcadas en el calendario de quienes luchan por la igualdad entre hombres y mujeres y sobre todo, por el derecho a la vida y la libertad de estas últimas; pues aunque han pasado seis décadas desde que mataron a las Mirabal, en España todavía mueren cada año decenas de mujeres a causa de la violencia de género.

De hecho, según los registros oficiales del Ministerio de Igualdad, 38 mujeres han muerto por culpa de la violencia machista en lo que va de 2022, dejándo huérfanos a 26 niños. Si contamos desde 2003, momento en el que se empezaron a registrar estas defunciones, gracias en parte a la visibilidad que tuvo el asesinato de la granadina Ana Orantes en 1997, hace exactamente 25 años, las mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas ascienden a 1.171.

Para tratar de acabar con estos asesinatos, la música también puede ser un arma. Las palabras tienen mucho poder sobre la cultura popular y los y las artistas son conscientes de ello. Por eso, muchos han dedicado su tiempo y su esfuerzo a crear obras que visibilicen este gravísimo problema y ayuden a concienciar a toda la sociedad sobre la importancia de tomar conciencia sobre él, y sobre todo, de combatirlo.

Estas son solo algunas de las canciones contra la violencia de género que pueden ser tu himno hoy:

1. La puerta violeta, de Rozalén

Esta canción es todo un himno feminista. La cantante Rozalén expresa en ella, a través de una metáfora (un incendio), cómo es vivir bajo el yugo de la violencia machista y da esperanza a todas las mujeres que se ven sometidas a ellas. Tienen que encontrar su puerta violeta porque al otro lado hay gente dispuesta a ayudarlas a salir de su prisión.

Rozalén - La Puerta Violeta

2. Salir corriendo, de Amaral

Mucho antes de que lo hiciera Rozalén, en 2002, el grupo zaragozano Amaral también hizo su denuncia pública contra la violencia de género con Salir corriendo. La letra y el videoclip de esta canción lo dejan claro: si estás sufriendo, es hora de salir corriendo. El amor, no debe hacerte sufrir.

3. Malo, de Bebe

Malo de Bebe no necesita mucha explicación. La cantante plasma en este tema toda su rabia contra los agresores machistas y pone voz a los sentimientos de las mujeres maltratadas.

4. Sobreviviré, de Gloria Gaynor

Esta canción, que también se ha convertido en uno de los himnos de la pandemia, también lanza un mensaje claro de esperanza a todas las mujeres: por mucho año que me hayas hecho, sobreviviré. Y por supuesto, no vuelvas más.

5. A ningún hombre, de Rosalía

Rosalía ha dedicado todo un disco a narrar el ciclo de la violencia de género, por lo que prácticamente cualquier canción de su álbum El Mal querer podría estar en esta lista. Sin embargo, la más explícita es A ningún hombre, porque ella en ella lanza este mensaje: “A ningún hombre le consiento que dicte mi sentencia”.

6. Abre tu mente, de Merche

En esta canción Merche invita a todas las mujeres encerradas en relaciones tóxicas a dar un paso adelante y dejar a sus parejas. “Sabes que volverá a hacerlo, le has dado muchas oportunidades y siempre vuelve a lo mismo”, dice Merche justo antes de hacer una invitación a “buscar una salida”.

7. No soy esa mujer, de Paulina Rubio

Otra de las canciones que merece estar en esta lista es No soy esa mujer de Paulina Rubio. En ella, dice cosas como esta “Yo no soy esa mujer, que no sale de casa, y que pone a tus pies lo mejor de su alma. NO me convertiré en el eco de tu voz, en un rincón”.

8. Violencia Machista, de Ska-P

Esta canción está de aniversario. Este 2020 se cumplen 20 años desde que Ska-P publicó Violencia Machista, una canción en la que la banda anima a las mujeres maltratadas a abandonar a sus maltratadores. “Ven, sal de ahí, date una oportunidad”, indican los de Vallecas.

9. Pantera en libertad, de Mónica Naranjo

Respeto y libertad. Dos cosas muy básicas pero esenciales en la vida de cualquier persona que Mónica Naranjo pone de relevancia en Pantera en libertad, su canción de 1998.

10. Nanai, de Mala Rodríguez

En Nanai la Mala Rodríguez se viste de princesa para mostrar la fortaleza que es capaz de tener una mujer para luchar contra el maltrato. “Mírame a los ojos si me quieres matar, Nanai, yo no te voy a dejar”, deja claro la rapera.

11. El final del cuento de hadas, de El Chojin

El rapero de Madrid publicó El final del cuento de hadas en 2005, una canción en la que narra la historia de violencia de género a la que vive sometida una mujer. La canción causó tal impacto que fue escogida después por Amnistía Internacional para formar parte de una campaña contra la violencia de género.

12. Ni una más, de Aitana

La violencia contra las mujeres tiene muchas formas y el acoso que recibimos por la calle es una de las más comunes. De esta premisa parte la letra de la canción Ni una más de Aitana. Un tema comprometido en el que la joven artista se proponía concienciar sobre este abuso. "Me apetecía hacer una canción para nosotras, las mujeres, para seguir de algún modo contribuyendo al cambio", explica la artista.

13. Déjala que baile, de Alejandro Sanz, Melendi y Arkano

Otra canción que es un verdadero cántico contra la violencia de género es Déjala que baile, de Alejandro Sanz, Melendi y Arkano. Esta canción pretende dejar claro lo poderosas que son las mujeres y cómo estas no deben estar nunca atrapadas en un mundo que no desean y que les hace daño.

14. Que Nadie, de Manuel Carrasco y Malú

En 2010 Manuel Carrasco y Malú lanzaron Que Nadie, una canción original en la que plasmaron la lucha de las mujeres maltratadas por lograr su libertad. Es todo un grito de guerra firme y a la vez, cargado de emociones y sensibilidad.

15. En Guerra, de Mafalda

Poca gente ha gritado tan alto y tan claro que lo que sucede contra las muejeres es violencia estructural. Con En Guerra el grupo madrileño Mafalda deja claro que las mujeres quieren y pueden volar alta y que nadie las va a parar.

¿Y tú? ¿Conoces alguna canción más que debamos añadir a este listado? ¡Te leemos en las redes!