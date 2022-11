Nicki Nicole congela su corazón en ‘Frío’, su nuevo reggaeton: así suena

Los fans de Nicki Nicole están de enhorabuena. Su artista favorita ha estrenado Frío, su nuevo single en solitario después de Nobody Like Yo, que vio la luz a principios de septiembre.

Al más puro estilo urbano del reggaeton, la argentina se convierte en la protagonista de la pista de baile con un tema con el que todos los desenamorados van a sentirse identificados. Habla de congelar su corazón después de haber sufrido por amor y de decidir guardar sus emociones en un cajón bajo llave.

"Desde que te fuiste estoy de gira, ya ni duermo; Y perdón a tu mamá, ella un sol era en verdad; Ella no tiene la culpa de que tú tengas maldad; Yo me salgo de esta tumba sola, no me voy a enterrar; Tengo cosas por hacer, tengo cosas por lograr", dicen algunos de sus versos.

El tema llega, además, acompañado de un videoclip en el que la artista se convierte en una criatura resistente al frío. Interpreta el tema a cámara bajo la caída de unos copos de nieve y consigue recuperar ese corazón que guarda en un inglú. Lo mantiene entre sus manos, que consiguen congelarlo de manera definitiva.

La noticia del nuevo estreno de Nicki Nicole se ha convertido en un motivo de celebración para sus fans, que han inundado las redes sociales de todo tipo de mensajes de apoyo y alegría. Además, llega un día antes que el viernes, lo que les ayudar a aprenderse la letra a la perfección para darlo todo este fin de semana.

Y tú, ¿has escuchado ya Frío? ¿Qué te ha parecido el nuevo sencillo de Nicki Nicole? ¡La argentina vuelve pisando fuerte en las pistas de baile!