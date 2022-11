Dani Martín se une a Ginebras en ‘Desastre de Persona’: una oda a la imperfección del ser humano

¿Hay que ser autocrítico? Sí, pero tampoco hay machacarse mentalmente hasta el punto de pensar que todo lo que hacemos está mal, sino aceptar que hay cosas que se nos dan mejor que otras, con nuestras fortalezas y debilidades.

Así surge la idea detrás de Desastre de persona, lo nuevo de Ginebras. "Nace de la autocrítica constante que tenemos hacia nosotres mismes de pensar que somos un desastre, que todo nos sale mal, que el mundo está en nuestra contra, que no se nos da nada bien y que la vida es una mierda. Cariños, todas somos un desastre, la liamos todo el rato, pero después todo pasa y de repente las cosas empiezan a salir bien. Cada persona tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, no somos perfectas y NO PASA NADA!!!", han expresado en redes sociales.

Esta canción, además, cuenta con un colaborador muy especial. Un referente y uno de esos artistas que lleva acompañándoles toda la vida: Dani Martín. "Aún recordamos la primera vez que dijo que éramos su grupo favorito. Está claro que en esta vida que nos ha tocado día tras día pasan cosas increíbles que tu cabeza no es capaz de procesar porque un notición se come al otro y así todo el rato… y esto, como comprenderéis, cuesta procesarlo. Él lleva formando parte de nuestra vida muchísimo tiempo aunque no lo supiera, nos recuerda a nuestra familia, a nuestros amigos, a la Magüi, Sandra, Raquel y Juls que estuvieron perdidas en algún momento… gracias @_danimartin_ por cumplir un sueño porque no tiene otro nombre, gracias por abrirte con nosotras y ser más referente de lo que eras antes si se puede. Ya es vuestra ‘desastre de persona’ y por lo poquito que lleva fuera podemos afirmar que una vez más muchxs os habéis sentido identificadxs ❤️ esta vida es un regalo gracias de corazón ❤️", reza el post de la banda en Instagram.

El solista, por su parte, ha contestado con gran admiración que "llega un momento que solo te apetece hacer lo que realmente te apetece, trabajar con personas llenas de ilusión, sin egos y sin mala energía. Soy afortunado de formar parte de esto tan de verdad".

En su videoclip, dirigido y creado por Tabaco, Dani ejerce de cabecilla de una empresa de deconstrucción. El cantante pone patas arriba las habitaciones de cada una de las integrantes del Ginebras para demostrar que no hace falta estar 24/7 probando al mundo que eres una persona estable con todo bajo control. A veces la vida se nos hace un poco bola y eso está bien. Magüi, Sandra, Raquel y Juls están "absolutamente maravilladas con el restultado de todo esto".

Qué desastre de persona soy

Si no llego a fin de mes, que mis padres paguen el alquiler

Vuelvo a estar en huelga otra vez

Este Desastre de persona estará incluida en el segundo disco del cuarteto, que verá la luz en 2023. "Queda ya nada!!!", han expresado en YouTube, por lo que es probable que lo publiquen durante la primera mitad del año. ¿Tienes ganas?