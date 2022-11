Apps para hacer online el sorteo del amigo invisible

Cada vez queda menos para que empiece uno de los meses más mágicos del año. Unos días donde la luz de la Navidad se apodera, no solo de todas las casas, sino también de las ciudades. La inauguración de diciembre no podría ser de otra forma que no sea abriendo la tradicional ventanita del calendario de Adviento. Seguido de las típicas comidas de empresa y de los reencuentros con amigos que llenas de alegría estos días.

Con el paso del tiempo, hacer el amigo invisible se ha vuelto más común entre los grupos grandes, ya sea familiares o de amigos, con el objetivo de economizar y, sobre todo, de pasar un buen rato de risas.

Las normas son fáciles y sencillas: primero se decide quiénes van a participar y después se hace un sorteo para que a cada participante le toque otra de las personas para hacerle un regalo. Sin embargo, la distancia se ha vuelto un gran impedimento para seguir el modelo tradicional de sacar un papelito de una bolsa con un nombre, por lo que recurrir a las apps online se ha vuelto imprescindible.

Las apps más usadas

Secret Santa es una aplicación disponible solo en iOS y es una de las más sencillas. Solo debes añadir el nombre de los participantes y en caso de querer excluir a alguien, marcarlo para que el sorteo no los empareje, rellenar los campos con el presupuesto, la fecha y ponerle un nombre al evento. Después debes darle al botón de 'siguiente' tantas veces como participantes haya y Secret Santa te dirá a quién debes regalarle. Para los que tienen el sistema Android existe una aplicación similar que se llama igual. También es gratuita y funciona exactamente igual.

Amigo Invisible 22 funciona de forma muy similar a la anterior, aunque es un poco más completa. La persona encargada de hacer el sorteo tiene que crear un grupo y ponerle un nombre. Después tiene que configurar el presupuesto, la fecha y las condiciones del regalo (si es que existen). Cuando esté creado el grupo, solo tienes que compartir el enlace con todos los participantes. Estos se tendrán que descargar la aplicación y se añadirán al grupo directamente. Cuando estén todos, el administrador tendrá que pulsar el botón de 'Realizar sorteo' y a cada persona le aparecerá a quién regala.

AmigoInvisibleOnline.com se trata de una página web que busca la sencillez por encima de cualquier cosa. El organizador solo tendrá que completar el nombre de los participantes y al lado su correo electrónico. Tras ello, habrá que escribir un mensaje con todos los detalles y darle a 'participar'. Después, cada miembro recibirá en su email el nombre de su amigo invisible.

Apps para hacer online el sorteo del amigo invisible / Getty

Secret Amigo ofrece todo lo necesario para realizar sorteos anónimos. Se pueden crear tantas listas como sean necesarias, añadir las condiciones para la compra de los regalos y dejar que el azar haga su magia. Será la aplicación quien envie a cada participante a quién le toca regalar.

Amigo Invisible App sirve solo si haces el sorteo de forma presencial. Solo tienes que crear un grupo, añadir a los participantes y después cada persona le da al botón de 'sacar nombre' y le aparece en la pantalla el nombre.

Amigoinvisible.info es una página web muy intuitiva. Solo tienes que crear un grupo y añadir el nombre de los participantes y su correo electrónico. Tras ello, solo tienes que darle a participar y les llegará el nombre por correo. La ventaja de esta página es que cada participante puede entrar a su perfil y escribir su lista de deseos que podrá ver su amigo invisible.

Amigoinvisible.com.es es una página muy muy básica que se centra en permitirte hacer el sorteo utilizando solo el correo electrónico. Una herramienta que te pueden ofrecer otras apps, pero esta concretamente en su versión más simple. Pones los nombres de los participantes, sus correos y le das a la opción de sortear.

Elfester es una de las aplicaciones más completas a la hora de hacer el sorteo del amigo invisible. Tiene muchísimas opciones como permitir a cada participante crear su propia wishlist, incluir todos los detalles del evento y el dinero máximo, pero la parte negativa es que está en inglés.

SoyTuAmigoInvisible.com es otra herramienta para realizar el sorteo a través de una página web. Destaca por su simplicidad, pues solo debes añadir a los participantes, el importe máximo de los regalos y el correo electrónico de cada persona.