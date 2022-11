Vuelve Disney: ‘Mundo Extraño’ y todos los estrenos de cine del fin de semana del 25 de noviembre

El mes de noviembre se despide de la mejor manera posible: con mucho cine de estreno. La cartelera de nuestro país se llena de nuevas propuestas con las que pasar alguna tarde de este fin de semana viendo buen cine, sea del género que sea.

Y es que este 25 de noviembre por fin se estrena Mundo Extraño, la nueva película de Disney tras Encanto; u otros títulos como La Mujer Rey, con Viola Davis en uno de sus papeles más exigentes. Además, está la vuelta de Luca Guadagnino a la dirección tras proyectos tan sonados como Call me by your name o Suspiria; una propuesta española con un montón de caras conocidas o, incluso, un documental de uno de nuestros grupos más míticos.

Si quieres saber qué puedes ver este fin de semana, sigue leyendo. Te contamos qué se estrena y su respectiva sinopsis, para que solo tengas que consultar tu cine de confianza… ¡Y ya tienes plan! No te pierdas ninguna de estas películas:

Mundo Extraño

La fama precede a la familia Clade, una estirpe de exploradores que ahora se enfrentarán a su misión más difícil. Tendrán que adentrarse en un terreno casi desconocido para cumplir con su pueblo, y más importante: para salvar a su propia familia. Tres generaciones tendrán que trabajar juntas para poder sobrevivir en un territorio que desafía, además de sus vidas, todo lo que creían conocer.

Tequila: Sexo, drogas y rock n' roll

Este documental narrado por Cecilia Roth cuenta con la participación de Ariel Rot, Alejo Stivel y Felipe Lipe, y narra la historia del grupo a través de los años desde la transición. Cinco jóvenes que quisieron beberse el mundo desde los escenarios, pero que tuvieron que lidiar de manera abrupta con el peso de la fama. ¿Cómo llegaron a lo más alto y consiguieron mantenerse? Todo un viaje por la historia de uno de los grupos clave del rock español.

Hasta los huesos: Bones and all

Marel Yearly quiere encontrar a su padre, aunque eso signfiique cruzar todo el país para conseguirlo. En este viaje vital, también tratará de entender de dónde le nace la necesidad de matar y comerse a todo aquel que la conoce y la termina queriendo.

La Mujer Rey

Esta épica historia basada en hechos reales cuenta lo que pasó en el Reino de Dahomey, un estado africano de entre los siglos XVIII y XIX. La general militar Nanisca y su recluta Nawi luchan contra todos los enemigos que esclavizaron a su pueblo y amenazaron con destruir toda su vida.

Historias para no contar

Con la comedia como hilo conductor, esta película agrupa situaciones de lo más avergonzantes, absurdas y ridículas con un reparto repleto de caras de lo más conocidas del cine español.

Close

Dos niños de 13 años, Leo y Remi, se encuentran en plena transición a la adolescencia. No saben qué ha ido mal entre los dos, por lo que Leo busca consuelo en la madre de su amigo para empezar un viaje de perdón, amor, y crecimiento.