Ptazeta está ‘Desacatá’ junto a L-Gante en su nuevo videoclip juntos

Ptazeta y L-Gante se han unido para darnos una colaboración que no vamos a parar de escuchar en la pista de baile. El argentino y la canaria, además, nos han regalado esta canción junto a un videoclip que nos adentra en una fiesta en la que la "nena está Desacatá".

La mezcla de estilos típicos del trap, del rap y del reggaetón han hecho que sea un tema con el que no vas a parar de bailar. A lo largo del sencillo nos explican como una de las "nenas" lo único que quiere es "perrear" porque va "desacatá" y solo quiere disfrutar.

"Yo le tiro bola y ella la batea, en la cama está bien dura eso parece una pelea. Para darte un rato, ven conmigo y que le den al gato. Tú haz lo que quieres no te pongo contrato", canta Ptazeta antes de los sonidos perfectos para bajar hasta el suelo y demostrar lo que sabes hacer en la discoteca.

Un videoclip lleno de flow

El vídeo que han lanzado es el sueño de todo amante de la fiesta y la música. L-Gante y la canaría se montan su propia "party" en el salón de su casa, que está llena de personas que lo están dando todo al ritmos de Desacatá.

Los seguidores de los artistas urbanos ya han dejado sus comentarios en YouTube, demostrando la gran aceptación que está teniendo el tema: "Madre mia que colaboración no me la hubiera imaginado nunca, Ptza y L-gante más flow no puede existir", "estoy en un bucle del que creo que no puedo salir" o "una de las mejores colaboraciones", son algunas de las opiniones que podemos leer.

Y no pueden estar más en lo cierto, es una colaboración que no va a dejar de sonar en las pistas de baile y en todas las casas, especialemente si montan una fiesta al nivel de Ptazeta y L-Gante.

Y tú, ¿ya has escuchado Desacatá?