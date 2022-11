6 juegos eróticos que no deben faltar en tu carta a Papá Noel o los Reyes Magos

Regalar juguetes eróticos siempre se ha convertido en un must entre amigos y parejas. Pero llegó la hora de acabar con las ideas estereotipadas y añadirlo a tu lista de regalos para Papá Noel y los Reyes Magos. ¿Quién sabe? Quizás te has portado tan bien que te mereces disfrutar de tu sexualidad a lo grande, ya sea en compañía o en solitario.

Y como la Navidad está aquí, en LOS40 hemos recopilado una lista de seis productos eróticos que no pueden faltar entre tus deseados regalos de este año. Y, lo mejor de todo, es que son para ambos sexos, así que coge papel y boli y apunta.

Swan

En primer lugar tenemos este vibrador con succión sónica que tiene doble estimulación. En uno de los extremos se encuentra un brazo vibrador con una curva pronunciado y con la punta redondeada. "Este bracito se convertirá en nuestro mejor colega para explorar zonas G o próstatas, ya que su curvatura nos ayudará a hallar los puntos más escondidos y placenteros de nuestra autonomía", explica Amantis. Por otro lado se encuentra una boquilla con una succión sónica focalizada y profunda. También cuenta con una base de carga.

Su precio es de 79,99 euros.

Swan, producto de Amantis / Amantis

Oh Basics

Se trata de un vibrador huevo con estimulación vaginal, silicona hipoalergénica ultrasuave e "ideal para juegos en pareja". Además, tiene un control remoto hasta 15 metros para "hacer travesuras". Tal y como explica Platanomelon, cuenta con 10 modos o velocidades y se puede recargar por USB. Está diseñado para uso vaginal y para masajear todas las zonas erógenas.

Su precio es de 44,99 euros, aunque tiene un descuento del 51%.

Oh Basics / Platanomelon

Set de Ultra Placer

Si quieres darte placer a lo grande, tienes la opción de pedir este set formado por el Arcwave Voy y el WeVibe Tango en tamaño viaje. El primero de ellos es un masturbador, mientras que el segundo es un masajeador. El precio del pack es de 168 euros.

Set de Ultra Placer / Arcwave

Nido

Este se ha convertido en un must para ellos. Se trata de un vibrador para testículos que cuenta con una forma curva, sin rebordes, suave, redondeada y con un centro cóncavo. Además, resultará de fácil agarre y manejo. "Lo encontrarás perfecto para iniciarte en el mundo de los vibradores y descubrir/explorar tus puntos de estimulación estratégicos", explica Amantis. Tiene 7 patrones de vibración. Su precio es de 59,99 euros.

Nido, vibrador para testículos / Amantis

Flama

Otro producto que no debe faltar en la lista de regalos de ellos es Flama, el masturbador para pene de Platanomelon. Su diseño estimula todo el pene, no solo el grande. Además, tiene modo calor para que no falte nada. Cuenta con dos motores, tres velocidades y siete modos cada motor. No es recomendable para diámetros superiores a 3 cm. Notarás una sensación al penetrar ceñida. Su precio es de 59,99 euros y cuenta con un descuento del 50%.

Flama, masturbador para penes / Platanomelon

Átame-Fácil Deluxe

Por último, pero no menos importante, tienes este kit para cama universal XL de lujo con el que llegarás al siguiente nivel de placer. Es un kit para atar o atarte al colchón sin complicaciones. Es perfecto para usar en pareja y con él podéis explorar con vuestra imaginación y tener una experiencia de lo más divertida y placentera. Su precio es de 74,99 euros.

Kit Átame-fácil Deluxe / Amantis

Y tú, ¿ya sabes lo que le vas a pedir a Papá Noel y los Reyes Magos?