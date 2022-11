Si te gusta la serie ‘Perni’ de Cosmo, ya puedes escuchar la música en su lista de reproducción

El pasado 16 de noviembre, COSMO estrenó la segunda temporada de Perni, una de sus series más premiadas por el público y la crítica.

Se trata de una producción noruega que trata sobre la familia, el amor y los pequeños placeres de la vida. Henriette Steenstrup es la creadora y protagonista de la ficción, que ya ha sido renovada una tercera temporada.

Perni ganó los galardones a mejor serie de comedia y mejor actriz en los Premios de la Critica Noruega, y también es conocida por su selección de música para narrar la historia. Entre sus canciones destacan desde 'Euphoria' de Loreen a 'You'll Never Walk Alone' de Gerry and the Pacemakers.

Por lo que desde COSMO han hecho una lista de reproducción para poder escucharla siempre que queramos convertirnos en una heroína sin título:

La historia de una heroína sin capa

Perni narra la complicada vida profesional y personal de una heroína sin título: una trabajadora social y madre de familia numerosa que se ocupa de todo y de todos antes que de sí misma.

En pocas palabas: la hermana de Perni ha muerto y su sobrino vive ahora con ella, sus hijas adolescentes se encuentran en crisis permanentemente, su padre acaba de salir del armario y no lleva muy bien cumplir años, y su ex es un impresentable.

En esta segunda temporada, Perni se enfrentará a situaciones todavía más complejas que desestabilizarán a la familia y pondrán en riesgo su salud mental y emocional. Su hija mayor, Hanna, parece no querer ir al viaje a Argentina para el que llevaba meses preparándose... yendo a clases de portugués. Su hija pequeña, Sigrid, cada vez pasa más tiempo con la perfecta familia sueca de su nueva mejor amiga, Michaela.