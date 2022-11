‘Star Ocean The Divine Force’ te lleva más allá de la galaxia

Star Ocean The Divine Force un nuevo título de la serie de RPG de acción Star Ocean, ya está disponible para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de STEAM. Desarrollado por tri-Ace, Star Ocean The Divine Force nos transporta a un enorme mundo fantástico de ciencia ficción para embarcarnos en un emocionante viaje con combates frenéticos, mucha exploración y una historia original.

El juego tiene dos protagonistas: Raymond, el capitán de la nave mercante Ydas, y Laeticia, la princesa y guerrera de un reino del planeta subdesarrollado Aster IV. El destino dará lugar a una alianza entre Raymond, Laeticia y otros personajes diseñados por el célebre artista Akiman (Star Ocean: Integrity and Faithlessness, serie Street Fighter).

Star Ocean The Divine Force cuenta con una edición estándar en formato físico y también está disponible la edición digital y la Digital Deluxe Edition digital para todas las plataformas. Quienes compren la Digital Deluxe Edition recibirán la banda sonora de Star Ocean The Divine Force en formato digital y una serie armaduras y accesorios para usar dentro del juego.

Star Ocean es una consolidada serie de RPG de acción desarrollados por tri-Ace y publicados por Square Enix que abarca múltiples títulos y celebró su 25º aniversario en 2021. La serie se caracteriza por su divertida jugabilidad, sus historias épicas, la diversidad de sus personajes y su innovador enfoque para los combates de acción.

¡Ya está disponible Star Ocean The Divine Force en PS4, PS5, XB1 y Series X! 🐥❤️

¡Hoy comienza un viaje espacial nuevo! 🪐

En 2019 se publicó una versión remasterizada en alta definición del primer título de la serie, STAR OCEAN First Departure R, para Nintendo Switch y PlayStation 4, que puso en manos de los fans de todo el mundo este clásico con actualizaciones gráficas y de sonido y otras mejoras generales.

El lanzamiento del sexto título de la serie, Star Ocean The Divine Force, en 2022, brindará una experiencia de juego novedosa y fascinante a los fans y a los jugadores nuevos.