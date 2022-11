Ágatha Ruiz de la Prada critica el estilo de la Reina Letizia: “Es una hortera vistiendo”

Ágatha Ruiz de la Padra ha sido una de las invitadas del Sábado Deluxe y uno de los temas estrella ha sido lo qué opina de la Reina Letizia. Un momento que ha dejado multitud de comentarios entre sus seguidores que se oponen a lo que ha dicho la diseñadora.

Esta opinión ha hecho que Jorge Javier Vázquez habra un debate de lo sucedido, ya que le encanta la monarca. "De la Reina Letizia no hay nada que me interese", empezaba diciendo la invitada, que según ha escrito en su libro definía a la reina como "hortera" a la hora de vestir: "El que es hortera lo es".

"Esto me ha llegado al alma porque yo la adoro", increpó el presentador, a lo que Ágatha no ha dudado en responder: "Me parece muy bien que adores a Letizia, ¿pero por qué no hay nadie en España que pueda criticarla? Es algo como medieval. Miradlo, no la critica nadie públicamente, aunque en petit comité la critica todo el mundo. Públicamente es como un tabú...".

Ante sus palabras, Vázquez ha querido reflexionar sobre la afirmación de la invitada: "Yo creo que ya no se le da porque se le ha dado tanto que la gente ha dicho, ya. Ha sido una mujer muy, muy, muy maltratada en este país. Parece que hemos perdido la memoria, pero si viéramos las tertulias, eran deleznables y profundamente clasistas".

"Letizia no gusta a los monárquicos"

Además de opinar sobre su vestuario, Ágatha también ha dejado claro que Letizia gusta "mucho a los no monárquicos y menos a los monárquicos, pero no pasa nada". Sin embargo, el presentador ha insistido en conocer lo que piensa de la reina: "Hay gente que es elegante. El que es hortera, y no hablo en este caso de ella, es hasta en su manera de pensar y de ser".

Para que todo el mundo comprendiera lo que decía, ha puesto de ejemplo a Georgina, la pareja de Cristiano Ronaldo: "Georgina es genial, me cae bien, es simpática, pero es hortera. Por ejemplo, se meten mucho con Carlos de Inglaterra y es un tío elegante. Gente que es hortera y me cae fenomenal", concluía.