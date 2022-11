¿Por qué no estará Lidia Torrent en 'First Dates'? El motivo de su ausencia y quién será su sustituta

First Dates es de esos programas que se encuentran en la parrilla televisiva que más da de qué hablar. El dating show de Cuatro regala momentos inauditos a sus espectadores con las citas tan peculiares que pasan por el restaurante.

Pero los comensales y parejas que acuden al programa a encontrar el amor (o no) no son los únicos protagonitas, puesto que First Dates no sería lo que es sin una celestina de la talla de Carlos Sobera.

Aunque, curiosamente, no es el único que ha adquirido protagonismo en el programa. El mítico presentador es que quien recibía a los comensales a las puertas del restaurante y quien sondeaba a las parejas sobre gustos o preferencias antes de conocer a sus citas.

Un papel que ha ido ejerciendo otro de los rostros más visibles de First Dates: Lidia Torrent. Aunque al principio su rol detrás de la barra era más secundario, la presentadora ha ido tomándole el relevo a Sobera poco a poco hasta hacerse con un hueco mayor dentro del formato de Cuatro.

Hasta el punto de convertirse en una de las celebrities que podemos ver en las portadas de las revistas de corazón, por lo que sí, su ausenca en el programa de citas se notaría y mucho.

El motivo por el que Lidia Torrent no estará en First Dates

Por eso, muchos espectadores que este lunes verán otra de las entregas del dating show en Cuatro se preguntarán por qué la presentadora no estará recibiendo a los invitados en First Dates.

El motivo de la ausencia de Lidia Torrent en First Dates no es otro que su reciente maternidad. La catalana dio a su luz a su primera hija el pasado 12 de octubre, la niña que ha tenido junto al exfutobolista y colaborador en programas deportivos Jaime Astrain.

Por ello, Torrent permanecerá de baja durante un tiempo para así poder cuidar de su hija, de manera que su ausencia solo durará el tiempo que dure este permiso de maternidad.

¿Quién la sustituirá?

Aunque a muchos les apene no poder ver a la presentadora, el programa de Cuatro ya ha confirmado quién será su sustituta mientras dure su ausencia.

Y la persona que ostentará el puesto de Lidia Torrent en First Dates es su madre, Elsa Anka. "Me siento muy afortunada y feliz", ha proclamado la también presentadora española a la cadena Cuatro.

Lidia Torrent y su madre, Elsa Anka. / Getty

Asimismo, Anka ha explicado que explica que "ya había estado en algunas grabaciones con Lidia y ya me flipaba ver el gran trabajo que hay detrás", a lo que añde que "trabajar al lado de Carlos Sobera es un lujo".

"Después de tantas noticias tristes, inquietantes y lamentables, ver First Dates es una bocanada de aire fresco. Es desconectar, distraerte sin más, incluso jugar a acertar si las parejas se eligen o no", resaltó Elsa Anka del que a partir de ahora será su futura casa.