La última gran actuación de John Lennon en un escenario fue por una apuesta con Elton John

Un día como hoy, hace 48 años, la noche del 28 de noviembre de 1974, John Lennon llegó al Madison Square Garden de Nueva York para participar en un concierto de Elton John. Lo que nadie sabía es que esa sería la última gran actuación del ex-Beatle.

Lo curioso es que todo había surgido a modo de apuesta. Lennon había compuesto, en octubre de ese mismo año, la canción Whatever Gets You Thru the Night (sencillo extraído del álbum Walls and Bridges) y para la cual contó con la participación del músico y compositor británico Elton John, quien toca el piano y hace los coros. Por aquel entonces, la carrera en solitario de Lennon no estaba siendo tan exitosa como su época como Beatle y no había conseguido volver a ser número uno de las listas.

Durante las sesiones de grabación en el estudio, Elton John apostó que Whatever Gets You Thru the Night llegaría a lo más alto de las listas. Ante esto, Lennon mostró un gran escepticismo y le desafió a aparecer en un concierto suyo si ganaba la apuesta: Lennon se había comprometido a participar por sorpresa en el concierto que el cantante británico iba a ofrecer en el mítico estadio Madison Square Garden de Nueva York, en la noche del día de Acción de Gracias.

¿Que ocurrió?

Elton John ganó. En el momento de los bises, y a pesar de sus nervios, Lennon tuvo que tocar en el recinto estadounidense aquel 28 de noviembre. En primera fila, su mujer Yoko Ono (llevaban un tiempo separados). John apareció vestido de negro, con el colgante de una flor y aferrado a su guitarra. En esta curiosa y memorable presentación, Lennon actuó como invitado durante apenas 15 minutos, e interpretó la canción junto a Elton en el piano. Fue la primera y la última vez que Lennon interpretó en público este clásico de los Beatles, ya que era un tema que siempre cantaba McCartney. Aquella noche, el ex-Beatle no solo se reconcilió con los escenarios (hacía dos años que Lennon no actuaba en concierto) sino que también empezó a hacerlo con Yoko. Un año después nacería el primer hijo de la pareja, Sean Lennon.

Elton John & John Lennon Live at Madison Square Gardens in 1974

Además, ese día tocaron un par de temas más, dos clásicos de su época con The Beatles: una versión extendida de Lucy in the Sky with Diamonds, del Sgt. Peppers y que Elton presentó al público como "una de las mejores canciones jamás escritas" y, por último, I Saw Her Standing There, canción escrita y compuesta por John Lennon y, mayormente, por Paul McCartney. Cuando terminaron la actuación, el público estaba fuera de sí, siendo consciente que estaba viviendo un momento histórico.

John Lennon durante su actuación en el Madison Square Garden en 1974 / Steve Morley/Redferns

El ex-Beatle no volvería a actuar en un escenario ante un público masivo en los años siguientes hasta su muerte, con la única salvedad de su participación en el programa televisivo A Salute to Sir Lew Grade, donde cantó Slippin' And Slidin' de Little Richard, Stand By Me de Ben E. King, ambas de su LP de covers, Rock 'n' Roll y, por último, Imagine, su tema solista característico, en el Hotel Waldorf Astoria el 18 de abril de 1975.