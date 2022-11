‘Octopath Traveler 2’ llega a tus consolas el 24 de febrero de 2023

Octopath Traveler 2, la próxima entrega de la aplaudida serie de juegos de rol Octopath Traveler 2, se lanzará el 24 de febrero de 2023 en Nintendo Switch, PS5, PS4 y PC a través de STEAM. Ya es posible reservar el juego en formato físico o digital en determinadas plataformas.

Tras el lanzamiento del primer título de la serie OCTOPATH TRAVELER en 2018, que ha vendido más de tres millones de unidades en todo el mundo, Octopath Traveler 2 II es la nueva entrega que toma las bases de los gráficos HD-2D de la serie, así como una combinación de pixel art tradicional y 3DCG, para alcanzar nuevas cotas de diseño.

En Octopath Traveler 2 nos adentraremos en el mundo de Solistia para descubrir las aventuras de ocho nuevos viajantes por una nueva y apasionante época.

Para un nutrido grupo de fans de los juegos de rol, la era de la Super Nintendo representa un estándar dorado de este género. La nostalgia puede jugar un alto porcentaje en ello, pero no se puede negar que los 16 bits tenían un "no sé que" añadido a sus cualidades generales. A Square-Enix no le vamos a enseñar ahora como hacer RPGs, teniendo en Final Fantasy VI y Chrono Trigger como exponentes máximos del genero en los 90, así que este Octopath Traveller viene bendecido de fábrica, pero hay que ver si captura la misma magia de antaño.

Lo primero que salta a la vista en Octopath Traveller es su estilo gráfico, parece bastante simple, pero como nada que hayamos visto. Square ha aplicado el Unreal Engine 4 a unos sprites 'a la antigua', creando un mundo que combina polígonos con escenarios bidimensionales de la vieja escuela.

A muchos les recordará a esos libros que teníamos en la escuela que al pasar las paginas descubríamos formas en relieve. Este estilo diorama resulta muy bonito de ver, y ya sus desarrolladores probaron algo parecido con Bravely Default, pero sin llegar a estos niveles de calidad.

Disponemos de ocho héroes con los que iniciar nuestra aventura, cada uno con su objetivo que cumplir. El diario del juego recoge nuestro progreso individual en cada una de las ocho historias. Estas historias normalmente no entran en conflicto entre ellas. Habrá momentos en los que los personajes acaben viajando juntos, eso sí, ayudándose mutuamente en sus metas finales. Ophilia por ejemplo, es una clériga en una misión sagrada para permitir a su hermana ver a su moribundo padre; mientras que Therion es un ladrón al que unos criminales están obligando a hacer su trabajo sucio. No son la alegría de la huerta en general, pero se les acaba cogiendo cariño.

Cada uno de ellos tiene una habilidad especial, que les permite interactuar con los NPCs (personajes no jugables) que se van encontrando, uno puede retarlos a combate mientras que otro puede robarles sin que se den cuenta, por poner dos ejemplos. Pero estos riesgos, de fallar, bajarán nuestra reputación en la ciudad.

El juego empieza con la elección de personaje, pero es posible experimentar las ocho historias en una misma pasada, en vez de tener que acabar una para empezar la siguiente.

La dificultad del juego se va adaptando según en qué momento nos vayamos encontramos con otro de los personajes principales. No será igual enfrentarnos a un jefe yendo solos al principio de la partida, que si ese mismo encuentro lo hacemos teniendo ya un equipo completo.

Uno de los aspectos mejor trabajados son los personajes, los ocho tienen una personalidad definida, bien diferenciada de los demás, igual que con un objetivo final único.