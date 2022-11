Nia, Rocco Hunt y Lennis Rodríguez: de la colaboración internacional a la canción remember

Nia, Rocco Hunt y Lennis Rodríguez han presentado su colaboración más internacional en el programa capitaneado por Tony Aguilar. No te pierdas esta entrevista en la que los artistas, el trío de ases formado por la canaria, el italiano y la dominicana, cuentan el secreto de Candela, una canción que viene pisando fuerte.

Una colaboración internacional

Nia: “Candela es una colaboración que ya es internacional. Además, es la primera canción en la que Rocco compone en castellano”.

Rocco y el castellano

Rocco: “Lo que había hecho antes era adaptar una canción italiana, pero en Candela nos hemos metido al estudio a componer desde cero en castellano”.

La canción remember

Lennis: "El peso cultural que tiene esta canción me pone muy contenta. Lo bonito que es que estemos dos nenas, Rocco…esa forma tan variada de hacer música. ¡Esta canción me encanta, señores! A mi me tocaba meter el sasoncito latino y entonces utilice un remember que espero que la gente se dé cuenta. Es la canción Oye, mi canto. Quería representar a todos los países".

