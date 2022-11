La última decisión de 100 Montaditos enloquece a Twitter: “¡Que han quitado los montaditos a 1€!”

¿Quién no ha aprovechado el domingo para ir al 100 Montaditos y disfrutar de toda la carta a 1 euro? Si no tienes apellidos compuestos, ¡seguro que más de una vez has terminado en uno de estos locales! Y es que la larga lista de productos por un solo euro era interminable. Pues bien, ha llegado el momento de decir adiós a una era.

Tras más de una década teniendo la oferta de un día a la semana con todo un euro, 100 Montaditos dice adiós a su promoción estrella. Y nosotros a una etapa de nuestra vida marcada por beber cerveza en jarra y pedirle a tu amigo que pille patatas cuatro salsas porque “hoy están a un euro”.

El anuncio de este cambio en la carta ha roto el corazoncito a miles de personas que, a través de Twitter, han mostrado su descontento. Estos son solo algunos de los mensajes que se pueden leer:

“Han quitado la oferta de todo 1€ los domingos de los 100m y los miercoles solo estan a 1€ los montaditos (no las patatas y demás) y encima han subido la jarra de cerveza a 2€”

los que vayan los domingos al 100 montaditos pic.twitter.com/bvQg6nHdFV — sam̐̈u (@SamuRodriguez5) November 28, 2022

“Han quitado los domingos de todo 1€ del 100 montaditos, ¿la fe en la humanidad? No queda ni rastro”

“Que hayan quitado el 100 montaditos a 1€ los domingos puede ser probablemente de las peores noticias que me han dado en mucho tiempo”

“Que han quitado el 100 montaditos a 1€, qué clase de broma es esta”

Un halo de esperanza

Pero no hay que perder la fe en la humanidad tan pronto. ¡Vamos a relajarnos porque estamos muy nerviosos! Y es que 100 Montaditos no va a quitar sus ofertas de la carta. Eso sí, habrá algunos cambios.

Tal y como ellos han confirmado en sus redes sociales, los domingos habrá una nueva oferta: "A VER POR PARTES. Los domingos ahora hay ME LA PELA, otra promo, seguís teniendo oferta que no cunda el pánico. La cerveza ha subido a 2€ pero también es una jarra más grande con 14cl. más."