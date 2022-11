Ana Rosa Quintana habla tras lo sucedido entre Jorge Pérez y Alba Carrillo en la fiesta de su productora

Nunca una cena de empresa había dado tanto de que hablar. Como cada año, la productora de Ana Rosa Quintana, Unicor Content, ha reunido a todos sus empleados en el centro de Madrid y han dado el pistoletazo a la Navidad. Entre todos los invitados se encontraban Alba Carrillo y Jorge Pérez, colaboradores de Ya es mediodía y que han acaparado muchos titulares en los últimos días.

Parece que entre ambos hubo gran feeling durante toda la velada, tanto que sus gestos de cariño y complicidad fueron grabados por un misterioso móvil y que han generado gran debate en todos los platós. Principalmente porque el ganador de Supervivientes es padre de familia y el marido ideal (o no tanto).

Durante la tarde de ayer lunes fueron muchos de sus compañeros de Mediaset quienes se pronunciaron al respecto. Sin embargo, quien aún no lo había hecho era la propia Ana Rosa Quintana, hasta ahora que ha querido compartir su opinión sobre lo que pasó: "Yo estuve y no me enteré de nada", ha dicho.

La periodista ha querido quitarle hierro al asunto y ha bromeado con lo que sucedido: "A ver... que la noche le confunde a mucha gente, tampoco hay que darle más bombo. Bueno, bombo... No sé yo si es la palabra".

La advertencia de Ana Rosa Quintana

Tras ese comentario, se ha puesto seria y ha querido mandarles un mensaje a las personas que hicieron el vídeo y posteriormente lo difundieron: "Esto es una fiesta de compañeros y amigos y no se debe grabar a nadie para que todo el mundo esté a gusto", resaltaba. "A mí, como presidenta de esta compañía, no me gusta que se grabe en una fiesta privada, no me gusta, y los que lo han hecho que no lo vuelvan a hacer".

Además, ha afirmado que ella no va a preguntar nada a nadie, "pero que no lo vuelvan a hacer más porque sino en la próxima fiesta que la gente deje los teléfonos fuera"